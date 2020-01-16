На выборах главы Хохорска Боханского района выдвинулись 10 кандидатов

Боханский район, 16.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Всего 10 кандидатов выдвинулись на выборах главы села Хохорск Боханского района.

Как сообщает пресс-служба Облизбиркома, это три представителя партий – Алексей Михалёв (ЛДПР), Василий Барлуков («Единая Россия»), Андрей Арженевский (Партия Социальных Реформ – Прибыль от природных ресурсов – Народу), а также самовыдвиженцы – Михаил Алгабшеев, Андрей Барлуков, Ирина Гомбоева, Данил Жамьянов, Владимир Имеев, Наталья Маленьких, Сергей Протасов.

В Облизбиркоме отмечают, что документы на регистрацию кандидаты должны представить до 18 часов 20 января. Выборы пройдут 1 марта.