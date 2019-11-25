|Политика
|26.11.2019
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На выборах главы Катарбейского муниципального образования в Нижнеудинском районе победила самовыдвиженка
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Нижнеудинский район, 26.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Выборы главы Катарбейского муниципального образования Нижнеудинского района состоялись 24 ноября. Победу одержала самовыдвиженка Людмила Смирнова. За нее проголосовали 174 избирателя (62,59%).
Как сообщает пресс-служба облизбиркома, на втором месте – также самовыдвиженка Надежда Черкас, ей оказали поддержку 86 избирателей (30,94%). Всего в бюллетени были включены фамилии пяти кандидатов. Явка составила 50,09%.