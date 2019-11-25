На выборах главы Катарбейского муниципального образования в Нижнеудинском районе победила самовыдвиженка

Иркутская область, 15.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Правительству Приангарья рекомендовано увеличить финансирование по подпрограмме «Развитие системы отдыха и оздоровления детей в Иркутской области» на 2019-2024 годы. Такое решение было принято на рабочем совещании в Законодательном собрании области, посвященном организации летней оздоровительной кампании для детей, проживающих в северных территориях региона, под председательством Ирины Синцовой. Об этом сообщает пресс-служба ЗС.