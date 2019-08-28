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29.08.2019

На выборах в думу Иркутска бюллетени будут обрабатывать 135 аппаратов

Иркутск, 29.08.19 (ИА «Телеинформ»), - На выборах депутатов думы Иркутска 8 сентября будут использоваться 135 комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ). Об этом сообщает пресс-служба облизбиркома.

Из общего числа аппаратов 38 – модификации КОИБ-2017 и 97 – модификации КОИБ-2010. На последних была обновлена программа, теперь эти комплексы могут изготавливать итоговый протокол с QR-кодом, что обеспечивает дополнительную защиту и увеличивает скорость ввода данных в ГАС «Выборы».

Кроме того, 28 августа завершилось обучение 270 операторов КОИБ, от каждой участковой комиссии (УИК) подготовку прошли по два члена комиссии с правом решающего голоса. Кроме того, на 29 и 30 августа назначены семинары для председателей УИК, на участках которых будут применяться КОИБ. Всего более 300 тысяч избирателей Иркутска смогут проголосовать с использованием комплексов обработки избирательных бюллетеней.

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2019-08-20-05-28-15
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2019-08-16-08-31-52
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2019-08-15-09-00-18
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2019-08-14-05-44-46
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