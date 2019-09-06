На выборах в думу Иркутска фиксируют массовое фотографирование бюллетеней

Иркутск, 8.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Активисты движения в защиту прав избирателей «Голос» фиксируют на выборах в думу Иркутска случаи массового фотографирования бюллетеней в кабинках для голосования. Об этом сообщается в группе организации в соцсети «Фейсбук».

По данным движения, это происходило почти повсеместно во всех районах Иркутска. По мнению «Голоса», это связано с тем, что избиратель может быть заинтересован в благах, в том числе, и денежных, а фотографирование связано с отчётностью перед технологическими штабами отдельных кандидатов.

Также с утра движение «Голос» отмечает трудности с попаданием членов комиссий с правом совещательного голоса на ряд избирательных участков Ленинского, Октябрьского и свердловского округов Иркутска. Информация поступала с избирательных участков округов № 2, 12, 31. Все вопросы были урегулированы только после звонков в вышестоящие комиссии.

Также отмечаются случаи подвоза избирателей в Правобережном, Октябрьском округах.

Напомним, в Иркутской области 8 сентября, в Единый день голосования, одновременно проходят 68 выборных муниципальных кампаний в органы местного самоуправления на территории 55 муниципалитетов региона. Всего на муниципальных выборах будет распределено 482 мандата, в том числе избраны 15 мэров городских округов и муниципальных районов, 15 глав городских и сельских поселений, 67 депутатов дум городских и сельских поселений, 385 депутатов дум городских округов и муниципальных районов.

Движение в защиту прав избирателей «Голос» проводит краткосрочное наблюдение в день голосования 8 сентября на выборах депутатов думы Иркутска, мэров Братска и Шелеховского района, депутатов Братской городской думы, а также других муниципальных выборах. Между тем, в Иркутске заметили дублёров движения.