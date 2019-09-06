На выборах в думу Иркутска к полудню проголосовали 7,5% избирателей

Иркутская область, 8.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Явка на выборах в думу Иркутска к 12.00 выросла до 7,5%. К 10.00 она составляла 2,3%. Об этом сообщается в материалах облизбиркома.

По области к полудню избирательные участки посетили 9,7% избирателей. Лидирует по их активности по-прежнему Катангский район – 45%. В Баяндаевском районе, где также проходят мэрские выборы, явка составила 31,7%, в Осинском – 25,1%, в Аларском – 24,5%, в Нукутском – 21,9%, Боханском – 22,2%.

В Эхирит-Булагатском и Казачинско-Ленском районах проголосовали 19,7 и 19,3% соответственно. Явка в Усть-Удинском районе находится на уровне 18,3%, в Киренском районе – на 16,2%.

В Братске и Саянске проголосовали более 9% избирателей, в Усть-Илимском районе – 11,5%, в Шелеховском районе – 10,4%.

На выборах депутатов думы Иркутского района явка к 12.00 составляет 6%, в Ангарске проголосовали 7% избирателей, в Бодайбо и Зиме – 6,6%, Свирске – 9,1%, Тулуне – 11,2%, Усть-Илимске – 5,7%.

Напомним, в Иркутской области 8 сентября, в Единый день голосования, одновременно проходят 68 выборных муниципальных кампаний в органы местного самоуправления на территории 55 муниципалитетов региона. В списки избирателей включены около 1,2 млн человек. Подготовку выборов осуществляют одна комиссия муниципального образования, 38 территориальных избирательных комиссий, 1225 участковых комиссий.

Всего на муниципальных выборах будет распределено 482 мандата, в том числе избраны 15 мэров городских округов и муниципальных районов, 15 глав городских и сельских поселений, 67 депутатов дум городских и сельских поселений, 385 депутатов дум городских округов и муниципальных районов.