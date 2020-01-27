На январской сессии Заксобрания Иркутской области рассмотрят 37 вопросов

Иркутская область, 27.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Коллегия Законодательного собрания Иркутской области утвердила предварительную повестку 26-й сессии, запланированной на 29 января. Всего в проект повестки включено 37 вопросов, сообщает пресс-служба регпарламента.

Одним из социально-значимых вопросов сессии станет проект закона, внесенный по инициативе спикера областного парламента Сергея Сокола и предусматривающий изменения в закон «О дополнительной мере социальной поддержки в Иркутской области отдельных категорий инвалидов первой группы в виде компенсации расходов в размере 50 процентов платы за содержание жилого помещения».

Законопроектом предлагается установить, что право на компенсацию распространяется на граждан, признанных в установленном порядке до 1 января 2010 года инвалидами второй и третьей группы, имеющими ограничение способности к трудовой деятельности третьей степени, а также граждан, признанных инвалидами первой группы, не проходивших переосвидетельствования и получающих ежемесячную денежную выплату.

Парламентарии рассмотрят на сессии проекты закона, касающиеся отлова и содержания безнадзорных животных, а также блок вопросов в сфере государственного строительства и местного самоуправления.

Кроме того, в рамках сессии состоятся правительственный час «О мерах, принимаемых правительством Иркутской области, по повышению эффективности использования лесных ресурсов, в том числе в рамках осуществления контроля за выполнением обязательств инвесторов, предусмотренных инвестицинными проектами в области освоения лесов» и муниципальный час «Об организации бесплатного питания и доставки к месту учебы школьников в муниципальных образованиях Иркутской области».