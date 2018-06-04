ТЕМЫ
Архив
< Июнь 2018 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
Сегодня
Политика
05.06.2018

На заседании комиссии по регламенту согласовали награждение Почётными грамотами ЗС Иркутской области

Иркутская область, 5.06.18 (ИА «Телеинформ»), - Заседание комиссии по регламенту, депутатской этике, информационной политике и связям с общественными объединениями ЗС Приангарья под председательством Эдуарда Дикунова состоялась 4 июня.

Как сообщает пресс-служба областного парламента, члены комитета рассмотрели ходатайства о награждении Почетной грамотой Законодательного собрания пятерых человек.

Так, парламентарии согласовали предложение поощрить генерального директора акционерного общества «Гелиос» Владимира Смирнова, а также директора государственного автономного профессионального образовательного учреждения Иркутской области «Иркутский техникум авиастроения и материалообработки» Валентину Зяблову.

Кроме того, депутаты одобрили представления к поощрению заместителя председателя комитета – начальника управления ЖКХ комитета по управлению Свердловским округом администрации города Иркутска Валентину Осипову, помощника депутата Законодательного собрания Иркутской области Игоря Гринберга Нэли Босых и руководителя аппарата Законодательного собрания Иркутской области Дмитрия Авдеева.

Также члены комиссии одобрили к рассмотрению в первом чтении сессией Законодательного собрания законопроект «О внесении изменений в Закон Иркутской области «О печатном средстве массовой информации, учреждаемом органами государственной власти Иркутской области для обнародования (официального опубликования) правовых актов органов государственной власти Иркутской области, иной официальной информации» и Закон Иркутской области «О сетевом издании, учреждаемом для обнародования (официального опубликования) правовых актов органов государственной власти Иркутской области, иной официальной информации».

ТЕПЕРЬ: иркутские политические новости в Telegram

Авторские колонки Сергея Шмидта

Загрузка...

Подготовка к президентским выборам в Иркутской области

Тэги:
 
Отслеживать: Досье раздела
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА №13-0386 выдано 19 ноября 2002 г. Восточно-Сибирским межрегиональным территориальным управлением Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.
БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске