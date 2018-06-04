|Политика
|05.06.2018
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На заседании комиссии по регламенту согласовали награждение Почётными грамотами ЗС Иркутской области
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Иркутская область, 5.06.18 (ИА «Телеинформ»), - Заседание комиссии по регламенту, депутатской этике, информационной политике и связям с общественными объединениями ЗС Приангарья под председательством Эдуарда Дикунова состоялась 4 июня.
Как сообщает пресс-служба областного парламента, члены комитета рассмотрели ходатайства о награждении Почетной грамотой Законодательного собрания пятерых человек.
Так, парламентарии согласовали предложение поощрить генерального директора акционерного общества «Гелиос» Владимира Смирнова, а также директора государственного автономного профессионального образовательного учреждения Иркутской области «Иркутский техникум авиастроения и материалообработки» Валентину Зяблову.
Кроме того, депутаты одобрили представления к поощрению заместителя председателя комитета – начальника управления ЖКХ комитета по управлению Свердловским округом администрации города Иркутска Валентину Осипову, помощника депутата Законодательного собрания Иркутской области Игоря Гринберга Нэли Босых и руководителя аппарата Законодательного собрания Иркутской области Дмитрия Авдеева.
Также члены комиссии одобрили к рассмотрению в первом чтении сессией Законодательного собрания законопроект «О внесении изменений в Закон Иркутской области «О печатном средстве массовой информации, учреждаемом органами государственной власти Иркутской области для обнародования (официального опубликования) правовых актов органов государственной власти Иркутской области, иной официальной информации» и Закон Иркутской области «О сетевом издании, учреждаемом для обнародования (официального опубликования) правовых актов органов государственной власти Иркутской области, иной официальной информации».
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