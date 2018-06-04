На заседании комиссии по регламенту согласовали награждение Почётными грамотами ЗС Иркутской области

Иркутская область, 5.06.18 (ИА «Телеинформ»), - Заседание комиссии по регламенту, депутатской этике, информационной политике и связям с общественными объединениями ЗС Приангарья под председательством Эдуарда Дикунова состоялась 4 июня. Как сообщает пресс-служба областного парламента, члены комитета рассмотрели ходатайства о награждении Почетной грамотой Законодательного собрания пятерых человек. Так, парламентарии согласовали предложение поощрить генерального директора акционерного общества «Гелиос» Владимира Смирнова, а также директора государственного автономного профессионального образовательного учреждения Иркутской области «Иркутский техникум авиастроения и материалообработки» Валентину Зяблову. Кроме того, депутаты одобрили представления к поощрению заместителя председателя комитета – начальника управления ЖКХ комитета по управлению Свердловским округом администрации города Иркутска Валентину Осипову, помощника депутата Законодательного собрания Иркутской области Игоря Гринберга Нэли Босых и руководителя аппарата Законодательного собрания Иркутской области Дмитрия Авдеева. Также члены комиссии одобрили к рассмотрению в первом чтении сессией Законодательного собрания законопроект «О внесении изменений в Закон Иркутской области «О печатном средстве массовой информации, учреждаемом органами государственной власти Иркутской области для обнародования (официального опубликования) правовых актов органов государственной власти Иркутской области, иной официальной информации» и Закон Иркутской области «О сетевом издании, учреждаемом для обнародования (официального опубликования) правовых актов органов государственной власти Иркутской области, иной официальной информации». ТЕПЕРЬ: иркутские политические новости в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... дмитрий авдеев

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