На заседании межведомственной комиссии в Приангарье обсудили партийный проект «Народные инициативы»

Иркутская область, 17.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 17 декабря состоялось заседание межведомственной комиссии с участием председателя комитета по бюджету областного парламента, заместителя секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» по проектной деятельности Натальи Дикусаровой, представителей Контрольно-счетной палаты, профильных министерств и ведомств, депутатов на площадке Законодательного Собрания Иркутской области. Обсудили партийный проект «Народные инициативы» партии «Единая Россия», сообщает пресс-служба реготделения партии. Со следующего года проект ждут серьезные изменения как в плане финансового наполнения, так и по расширению перечня инициатив граждан, которые будут финансироваться из областного бюджета. На реализацию проекта в бюджете предусмотрена сумма в размере 850 млн рублей, что на 200 млн больше, чем в 2019 году. Принять участие могут жители всех 10 городских округов, 32 районов, 412 поселений области. На сессии Законодательного собрания секретарь регионального отделения партии Сергей Сокол отметил, что депутатам удалось увеличить расходы на ряд социально значимых проектов, в том числе на финансирование народных инициатив до 850 млн рублей. – Совершенно по-иному в 2020 году будет работать проект «Народные инициативы» для жителей Иркутской области. Прежде всего это обновление коснется сельских и городских поселений и небольших городов. Будет в два раза увеличена сумма, выделяемая небольшим населенным пунктам, что даст возможность жителям стать инициаторами либо больших по объему проектов, либо большего количества таких работ, – прокомментировала Наталья Дикусарова. В 2020 году жители смогут реализовать свою народную инициативу по ряду новых направлений. У жителей появится возможность инициировать мероприятия по сохранению и благоустройству мест памяти участникам Великой Отечественной войны, памятники, аллеи славы, мемориалы будут обновлены и построены новые в рамках подготовки к празднованию 75-летия Победы. В маленьких населенных пунктах с численностью жителей до тысячи человек появилась возможность реализации проектов комплексного благоустройства общественной инфраструктуры. При этом профинансируют из бюджета не менее двух мероприятий. Дополнительных затрат на сложные проекты и экспертизы при этом не требуется. С 2020 года в муниципальных образованиях области за счет средств проекта «Народные инициативы» появится возможность и для создания условий по обеспечению жителей поселений услугами торговли и бытового обслуживания. Члены межведомственной комиссии учли пожелания жителей, обозначивших эту проблему. – Мы существенно расширили перечень таких инициатив, с которыми могут выступить жители. Это новшество. Мы посмотрели и свою практику, и практику других регионов Российской Федерации. И это будет действительно народная инициатива и народный проект, – поделилась Наталья Дикусарова. На совещании актуализировали главное требование к реализации проекта – проведение широкого общественного обсуждения инициатив жителей. В городских округах и районах будут проведены голосования, опросы, экспертные комиссии, а в поселках и небольших городах – сходы граждан. Именно таким образом будут приняты решения о народных инициативах. – Проект «Народные инициативы» действительно будет народным. Большинство городских округов обсуждения уже провели. Мы увидели, что жители стали требовательнее к этим обсуждениям и хотят участвовать в них. Население пресекает любую попытку местных властей без их мнения решать судьбу «народных денег». В городских и сельских поселениях мы возьмем на контроль проведение сходов. При условии нормального и полноценного обсуждения проекта с жителями, чьи инициативы и должны быть взяты в работу, и только тогда мы будем выделять денежные средства на его реализацию. Проект партийный, контроль будет общественный. Мы постараемся принимать участие в сходах граждан. В 2020 году проект «Народные инициативы» наполнится совершенно новым смыслом, заиграет совершенно новыми красками, – обозначила заместитель секретаря ИРО партии «Единая Россия» по проектной деятельности. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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