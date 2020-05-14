На заседании рабочей группы Заксобрания Приангарья обсудили законопроекты в сфере молодежной политики

Иркутская область, 14.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Законопроекты в сфере молодежной политики, а также проведение акции «Будущее за нами» стали главными темами заседания рабочей группы под руководством председателя комитета по социально-культурному законодательству Законодательного собрания Иркутской области Ирины Синцовой. Пресс-служба ЗС сообщает, что встреча состоялась 13 мая.

Модерировал заседание заместитель председателя комитета Дмитрий Тютрин. В работе приняли участие члены Молодежного парламента при Законодательном собрании под председательством Ивана Комелькова. Заседание проходило в формате видеоконференции.

В частности, молодые парламентарии обсудили проект закона о патриотическом воспитании граждан в Приангарье. Его цель – улучшить координацию действий между законодательной и исполнительной властью, органами местного самоуправления в вопросах патриотического воспитания граждан, прежде всего, молодежи. Как отметил Дмитрий Тютрин, работа над проектом закона была начата Молодежным парламентом второго созыва. Работа над документом будет продолжена.

О поправках, которые Молодежный парламент готовит в закон о региональной молодежной политике в Иркутской области, рассказал Иван Комельков. В частности, предлагается повысить возрастную планку граждан, на которых распространяется действие закона, с 30 до 35 лет. Кроме того, молодые парламентарии настаивают на субсидиях для муниципальных молодежных многофункциональных центров, грантах на реализацию социальных проектов для молодых ребят и поддержке молодежной добровольческой деятельности.

Также члены рабочей группы обсудили реализацию акции «Будущее за нами», которая проходит в области уже шестой год. В частности, в рамках этой акции молодыми людьми проводятся уроки в старших классах по пропаганде здорового образа жизни, профилактике употребления наркотиков среди молодежи. Ирина Синцова предложила проводить такие встречи не только для старшеклассников, но и вовлекать в работу учеников 6-7 класса.

В завершение Ирина Синцова также поблагодарила депутатов Молодежного парламента и лично Ивана Комелькова за координацию работы молодежи, в частности волонтерского центра, в процессе подготовки к празднованию 75-летия победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.