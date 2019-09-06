Наблюдатели «Единой России» фиксируют факты подвоза избирателей в Шелеховском районе

Шелеховский район, 8.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Факты подвоза избирателей зафиксированы наблюдателями «Единой России» в Шелеховском районе. Автомобили, занимающиеся подвозом, были замечены в селе Введенщина, деревне Баклаши и посёлке Большой Луг. Об этом сообщает пресс-служба реготделения партии.

Автомобили «Ниссан Кашкай» и «Хонда Одиссей», подвозившие избирателей, неоднократно были замечены на избирательных участках в селе Введенщина и деревне Баклаши.

Также, неоднократно автомобиль «Фольсваген Таурег» подвозил на избирательный участок людей, что было отфиксировано наблюдателями от партии. Во время составления заявления наблюдателями в ОМВД России по Шелеховскому району выяснилось, что на этот автомобиль в единый день голосования ранее уже составлялся протокол, водитель дал показания.

По факту незаконного подвоза граждан на избирательные участки Шелеховского района в день голосования полиция проводит проверку.