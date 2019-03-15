Наблюдатели заявляют о подвозах избирателей коммунистами на выборах в Куйтуне

Куйтунский район, 17.03.19 (ИА «Телеинформ»), - Активисты «Молодой гвардии» сообщают о подвозах избирателей сотрудниками штаба КПРФ на выборах главы Куйтуна. Сообщения появились в «Инстаграме» участницы движения «Молодая Гвардия» Любови Князевой.

Девушка сообщила, что от коммунистов в адрес наблюдателей стали поступать угрозы об уголовной ответственности.

– Смотреть за ходом голосования – наше право. И мы не боимся подобных угроз, ведь кто и нарушает закон, так это те, кто подвозит избирателей! Как выяснилось позже, человек, который угрожал молодогвардейцам, оказался депутатом, секретарём комитета Иркутского областного отделения КПРФ, – написала активистка.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Обнаружив, что их заметили, коммунисты стали грозить уголовной ответственностью, а затем предложили прокатиться с ними. Смотреть за ходом голосования - наше право. И мы не боимся подобных угроз, ведь кто и нарушает закон, так это те, кто подвозит избирателей! Как выяснилось позже, человек который угрожал молодогвардейцам, оказался депутатом, секретарём Комитета Иркутского областного отделения КПРФ. #куйтун #выборы #МГЕР #зачестныевыборы #противподкупа Публикация от Любовь Князева (@knjazeva_ljubov) 16 Мар 2019 в 9:26 PDT

Напомним, 17 марта проходят выборы главы Куйтуна. За кресло борются председатель думы МО Анатолий Лапанов от ЛДПР, глава крестьянско-фермерского хозяйства, депутат думы Куйтунского района Артём Пальчик от партии «Родина», пенсионер Максим Стогний от КПРФ, самовыдвиженец, менеджер ирландского паба Павел Харитоненко и начальник организационного отдела администрации Куйтунского района Людмила Яковлева от «Единой России».

Ранее в ТИК поступила жалоба о незаконной агитации в пользу кандидата от партии «Родина» Артёма Пальчика, ещё 19 – в участковые избирательные комиссии. Жалоба, поданная в территориальную комиссию, рассмотрена и передана в ГУ МВД по Иркутской области. Также сообщалось о том, что на одном из участков обнаружили камеру, направленную прямо на урну и недопуске наблюдателя от ЕР к процедуре выездного голосования.

Досрочные выборы главы Куйтуна проводятся в связи с отставкой Альбины Хомич, занявшей пост в 2017 году. В её работе надзорные органы нашли многочисленные нарушения. Прокуратура Иркутской области подала в суд на Альбину Хомич, поскольку она потратила 48 тысяч рублей бюджетных денег на аренду квартиры. Куйтунский районный суд иск удовлетворил. УФАС по Иркутской области оштрафовало на 20 тысяч рублей Альбину Хомич за нарушение закона о контрактной системе в сфере закупок при благоустройстве парка Куйтуна.