ТЕМЫ
Архив
< Март 2019 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Сегодня
Политика
17.03.2019

Наблюдатели заявляют о подвозах избирателей коммунистами на выборах в Куйтуне

Куйтунский район, 17.03.19 (ИА «Телеинформ»), - Активисты «Молодой гвардии» сообщают о подвозах избирателей сотрудниками штаба КПРФ на выборах главы Куйтуна. Сообщения появились в «Инстаграме» участницы движения «Молодая Гвардия» Любови Князевой.

Девушка сообщила, что от коммунистов в адрес наблюдателей стали поступать угрозы об уголовной ответственности.

– Смотреть за ходом голосования – наше право. И мы не боимся подобных угроз, ведь кто и нарушает закон, так это те, кто подвозит избирателей! Как выяснилось позже, человек, который угрожал молодогвардейцам, оказался депутатом, секретарём комитета Иркутского областного отделения КПРФ,  – написала  активистка.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Обнаружив, что их заметили, коммунисты стали грозить уголовной ответственностью, а затем предложили прокатиться с ними. Смотреть за ходом голосования - наше право. И мы не боимся подобных угроз, ведь кто и нарушает закон, так это те, кто подвозит избирателей! Как выяснилось позже, человек который угрожал молодогвардейцам, оказался депутатом, секретарём Комитета Иркутского областного отделения КПРФ. #куйтун #выборы #МГЕР #зачестныевыборы #противподкупа

Публикация от Любовь Князева (@knjazeva_ljubov)

Напомним, 17 марта проходят выборы главы Куйтуна. За кресло борются председатель думы МО Анатолий Лапанов от ЛДПР, глава крестьянско-фермерского хозяйства, депутат думы Куйтунского района Артём Пальчик от партии «Родина», пенсионер Максим Стогний от КПРФ, самовыдвиженец, менеджер ирландского паба Павел Харитоненко и начальник организационного отдела администрации Куйтунского района Людмила Яковлева от «Единой России».

Ранее в ТИК поступила жалоба о незаконной агитации в пользу кандидата от партии «Родина» Артёма Пальчика, ещё 19 – в участковые избирательные комиссии. Жалоба, поданная в территориальную комиссию, рассмотрена и передана в ГУ МВД по Иркутской области. Также сообщалось о том, что на одном из участков обнаружили камеру, направленную прямо на урну и недопуске наблюдателя от ЕР к процедуре выездного голосования.

Досрочные выборы главы Куйтуна проводятся в связи с отставкой Альбины Хомич, занявшей пост в 2017 году. В её работе надзорные органы нашли многочисленные нарушения. Прокуратура Иркутской области подала в суд на Альбину Хомич, поскольку она потратила 48 тысяч рублей бюджетных денег на аренду квартиры. Куйтунский районный суд иск удовлетворилУФАС по Иркутской области оштрафовало на 20 тысяч рублей Альбину Хомич за нарушение закона о контрактной системе в сфере закупок при благоустройстве парка Куйтуна.

ТЕПЕРЬ: иркутские политические новости в Telegram

Авторские колонки Сергея Шмидта

Загрузка...

Выборы в Заксобрание Иркутской области

Тэги:
 
Отслеживать: Досье раздела
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА №13-0386 выдано 19 ноября 2002 г. Восточно-Сибирским межрегиональным территориальным управлением Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске