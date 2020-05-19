Иркутская область, 20.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Начала работу 30 сессия Законодательного собрания Иркутской области, которая проходит под руководством спикера областного парламента Александра Ведерникова. В работе сессии принимают участие 40 депутатов. Представители региональной прокуратуры, министерства юстиции, избирательной комиссии, Контрольно-счетной палаты, правительства Иркутской области включились в работу сессии онлайн.

Как сообщает пресс-служба ЗС, в ходе утверждения повестки сессии по предложению заместителя председателя комитета по бюджету, ценообразованию, финансово-экономическому и налоговому законодательству Георгия Любенкова был внесен проект закона «О внесении изменений в отдельные законы Иркутской области», разработанный депутатами фракций ЛДПР, партии «Справедливая Россия», партии «Единая Россия» и депутатской группы «Гражданская платформа». Как пояснил парламентарий, изменения предложено внести в законы «О транспортном налоге» и «Об особенностях налогообложения при применении упрощенной системы налогообложения», они направлены на предоставление налоговых льгот предпринимателям, пострадавшим в результате пандемии коронавируса. Также в повестку сессии были включены альтернативные законопроекты, разработанные депутатами фракции КПРФ.

Началась сессия с утверждения проектов постановлений о награждении почетными грамотами Законодательного собрания. Всего в повестку сессии включено около 50 вопросов. Одним из важнейших вопросов сессии станет корректировка областного бюджета на 2020 год. Также депутаты рассмотрят ряд социально значимых законопроектов, в том числе в окончательном чтении планируется принять законопроект об установлении ежемесячных выплат для студентов-целевиков учреждений среднего профессионального образования медицинского и педагогического профилей. Кроме того, будет рассмотрен законопроект о введении штрафов за продажу несовершеннолетним электронных сигарет.

На сессии будут вопросы о согласовании назначения Дмитрия Бердникова на должность первого заместителя губернатора Иркутской области, а также о согласовании назначения Руслана Ситникова на должность первого заместителя председателя регионального правительства.

Также в рамках сессии пройдет правительственный час «О мерах, направленных на ликвидацию фактически накопленного экологического ущерба в Иркутской области, сохранение окружающей среды».

Кроме того, депутаты обсудят отчет врио губернатора Иркутской области Игоря Кобзева о результатах деятельности правительства за 2019 года и заслушают доклад совета муниципальных образований Иркутской области о положении дел в сфере организации и осуществления местного самоуправления, а также информацию о состоянии, проблемах и перспективах социально ориентированной деятельности некоммерческих организаций в Иркутской области за 2019 год.