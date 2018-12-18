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18.12.2018

Начался период выдвижения кандидатов на пост мэра Черемховского района

Иркутская область, 18.12.18 (ИА «Телеинформ»), - Начался прием документов от кандидатов на пост мэра Черемховского района.

Как сообщает пресс-служба облизбиркома, организацией выборов занимается Черемховская районная ТИК. Голосование назначено на 3 марта 2019 года. Сейчас еще никто из кандидатов не представил документы о выдвижении.

Кроме того, в Нижнеилимском районе стартовала кампания по дополнительным выборам в думу Новоигирминского городского поселения, будут замещаться по два мандата в трехмандатном округе №3 и пятимандатном округе №4. Выборы также назначены на 3 марта 2019 года. Кандидаты могут представлять документы о выдвижении в Нижнеилимскую территориальную избирательную комиссию.

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