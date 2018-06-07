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08.06.2018

Начался визит президента России в КНР

Пекин, 7.06.18 (ИА «Телеинформ»), - Российский лидер Владимир Путин утром в пятницу прибыл с рабочим визитом в столицу Китая Пекин. Предполагается, что в рамках данной поездки президент РФ проведет переговоры с китайскими властями.

Согласно последней информации, Владимир Путин встретится с председателем КНР Си Цзиньпином, а по итогам беседы они подпишут совместное заявление.

Кроме того, будут подписаны некоторые другие документы, регулирующие отношения двух стран в сферах торговли, космоса, энергетики, защиты интеллектуальной собственности и других. У президента России также запланированы переговоры с премьером госсовета КНР Ли Кэцяном и главой постоянного комитета всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу, передают "Аргументы Недели".

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