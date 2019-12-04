«Народный контроль» продолжает проверки весового оборудования в Иркутской области

Иркутская область, 5.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Партийцы и сторонники «Единой России» в Иркутской области продолжают проводить мониторинг весового оборудования в рамках реализации федерального партийного проекта «Народный контроль».

За неделю рейды по мониторингу весового оборудования проведены в Киренске, Усть-Илимске, Усолье-Сибирском, Братске, Черемхово, сообщает пресс-служба реготделения партии.

В Киренске партийцами было проверено шесть торговых точек. Результаты рейда показали, что в трех магазинах были обнаружены нарушения. В двух точках отсутствовали пломбы и голограммы. В одном магазине были выявлены несоответствия даты поверки весового оборудования на голограмме и в сертификате поверки.

Братские партийцы провели обход пяти точек одной торговой сети и нескольких магазинов по торговле фруктами и овощами. В ходе рейда не было выявлено нарушений. В каждом магазине были соблюдены правила пользования весового оборудования.

Три магазина были проверены партийцами в Усолье-Сибирском. В одном из них выявили нарушения, связанные с тем, что проверка была три года назад.

В Усть-Илимске партийцы и сторонники ЕР обследовали 31 торговую точку. Были проверены как небольшие бутики, так и крупные магазины известных торговых сетей. Авторитет партии позволяет активистам без труда выполнять свои надзорные функции. Проведенный рейд показал, что в 24 магазинах не были соблюдены правила пользования весового оборудования. На некоторых весах отсутствовали пломбы, а во многих торговых точках даты последних проверок были просрочены на несколько лет.

В ходе мониторинга в Черемхово было обследовано пять торговых центров и крупных магазинов, два сетевых супермаркета, а также отдельно стоящие магазины, расположенные как в центре города, так и на окраинах. Всего проверили 43 торговые точки и один нестационарный объект уличной торговли по продаже продуктов питания. Однако только четыре магазина смогли пройти проверку без нарушений. В остальных магазинах отсутствовали документы, подтверждающие актуальную поверку на торговых объектах.

Общественники зафиксировали все нарушения. Итоги мониторинга весового оборудования будут направлены в Росстандарт.

Напомним, ранее проверку весового оборудования провели партийцы и сторонники партии в Иркутске и Саянске. Отметим, мониторинг весового оборудования проходит в Иркутской области в рамках проекта «Народный контроль» партии «Единая Россия», региональным координатором которого является депутат областного парламента Артем Лобков.