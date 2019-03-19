Наставниками кадрового проекта «Единой России» «ПолитСтартап» в 2019 году стали 770 политиков и политтехнологов

Москва, 20.03.19 (ИА «Телеинформ»), - Наставниками участников кадрового проекта «Единой России» «ПолитСтартап» в нынешнем году стали 770 федеральных и региональных политиков и политтехнологов. Об этом сообщила член президиума Генсовета партии «Единая Россия», координатор партии по направлению «Молодежная политика» Алёна Аршинова, отметив, что в состав федеральных наставников вошли четверо выпускников модуля «Политический лидер» Высшей партийной школы. Об этом сообщает пресс-служба «Единой России».

– Среди региональных наставников – представители депутатского корпуса «Единой России», руководства региональных отделений Партии, специалисты по политическим технологиям. Также впервые федеральными наставниками стали четыре выпускника модуля «Политический лидер» Высшей партийной школы. В этом году в проекте задействовано значительно больше количество наставников, чем в пилотном 2018 году. Все больше опытных политиков, политтехнологов и политконсультантов присоединяются к обучению молодежи, выявлению лучших и поддержке их становления на политическом поприще. Я сама, наряду с 125 федеральными и 645 региональными наставниками, приму участие в обучении слушателей «ПолитСтартапа», – сообщила Алёна Аршинова.

Она отметила, что зарекомендовавшие себя участники «ПолитСтартапа» будут проводить свои избирательные кампании в сопровождении федеральных наставников, а победители предварительного голосования смогут воспользоваться их помощью и консультациями при подготовке к сентябрьским выборам. В число наставников вошли опытные партийные руководители: первый заместитель секретаря Генсовета «Единой России» Ольга Баталина, заместители секретаря Евгений Ревенко и Александр Грибов, депутаты Госдумы Сергей Боярский, Денис Кравченко, Максим Сураев, политтехнологи и политологи Дмитрий Гусев, Евгений Минченко, Дмитрий Орлов.

Алёна Аршинова также заявила, что сочетание процесса обучения, построенного на реальных кейсах, и личного наставничества опытного политика дает реальный шанс стать кандидатом на выборах в сентябре 2019 года.

– В рамках обучения ребята пройдут курс лекций и тренингов. «ПолитСтартап» даст возможность обрести навыки проведения дебатов и избирательных кампаний. Наставники будут проводить онлайн и личные консультации с кандидатами и их штабами, разъяснять участникам основные моменты выборного законодательства, технологии ведения кампаний, помогать в составлении технологических карт и планов работы, – добавила координатор партии по направлению «Молодёжная политика».

Депутат Законодательного собрания Иркутской области, член регионального политического совета партии «Единая Россия» Артём Лобков отметил, что настоящий момент в обществе существует запрос на новые лица в политике. Именно последовательная работа с молодежью через поддержку общественных и волонтерских организаций, через кадровые и образовательные программы, через такие конкурентные конкурсы как «ПолитСтартап» Партия создает условия для выявления молодых политиков.

– В прошлом году я и сам участвовал в проекте «ПолитСтартап» в качестве наставника. Изнутри увидел, что у участников проекта в предвыборной гонке безусловное преимущество перед оппонентами, – рассказал Лобков. – С ними работают наставники из числа опытных политиков, они проходят предварительное обучение. Например, в этом году наставниками будут депутаты Государственной Думы, в том числе наш земляк Александр Якубовский.

Напомним, регистрация на сайте politstartup.er.ru продлится до 30 апреля. В этом году проект охватит 36 регионов – от Калининграда до Чукотки. Кадровый проект «ПолитСтартап» направлен на кадровое обновление партийных рядов. В проект приглашаются молодые люди в возрасте до 35 лет. По последним данным, на начало марта, порядка 2,5 тыс. человек подали заявки на участие в проекте.

Впервые кадрово-образовательный проект «Единой России» был запущен в 2018 году. Тогда в проекте приняли участие 1609 человек из 24 регионов, было избрано 87 молодых депутатов от «Единой России».