Наталья Дикусарова: «Городская среда» – это проект, где решающим является мнение жителей

Братск, 27.08.19 (ИА «Телеинформ»), - В ходе рабочего визита в Братск региональный координатор федерального партийного проекта «Единой России» «Городская среда», председатель комитета по бюджету, ценообразованию, финансово-экономическому и налоговому законодательству Законодательного собрания Иркутской области Наталья Дикусарова посетила поселок Бикей Падунского района. Она проверила качество выполненных работ по благоустройству общественной территории у дома № 3 на улице Профсоюзной, сообщает пресс-служба реготделения партии. В посещении объекта приняли участие заместитель мэра по городскому хозяйству и строительству Михаил Гарус, председатель городской думы Лариса Павлова, председатель комитета по градостроительству Марина Смирнова, представитель подрядной организации. Благоустройство объекта проводилось в 2018 году в рамках партпроекта «Городская среда». Работы по итогам конкурсных процедур выполняла подрядная организация ООО «АнгарскСтрой». Стоимость реализации проекта составила почти 8 млн 200 тыс. руб. На месте пустыря и разрушенного старого здания была создана большая площадка для отдыха детей и взрослых. В соответствие с проектом было проведено обустройство освещения, тротуаров и детской площадки, площадки для игры в футбол и баскетбол, установлены малые архитектурные формы. Высажены деревья и кустарники. Кроме того, выполнены ремонтные работы на расположенном рядом мемориале павшим защитникам Отечества: по периметру заменена плитка, отремонтированы ступени, проведена реконструкция мемориальных плит. В связи с поздним поступлением средств из областного бюджета, к работам подрядчик приступил только в начале сентября и завершил их в декабре. Реализация проекта была проведена в полном объеме, и в большей части, с хорошим качеством. Тем не менее, замечания к подрядчику есть, идет работа по их устранению. Во время проверки Наталья Дикусарова обратила внимание на некачественное выполнение работ – замечания касались укладки плитки на детской площадке, укрепления откоса спортивной площадки и другие. Она отметила, что все недочеты необходимо устранить в ближайшее время. Также она подчеркнула, что обязательным условием контракта по проекту «Городская среда» является наличие гарантийных обязательств со стороны подрядной организацией. На данном объекте срок таких обязательств три года. В текущем году и следующем подрядчик обязуется обслуживать данную территорию. В случае выявления, все дефекты будут устраняться в рабочем порядке. – Небольшие недочеты в работе есть. Мы обязуемся их исправить в кратчайшие сроки. Уже заказали все необходимые материалы для устранения дефектов. В настоящее время на спортивной площадке заново отсыпан откос, посеяна на этом месте трава и далее будет закрепление данного откоса. На следующей неделе будет заменена плитка, в тех местах, где она уложена некачественно. Все возникающие вопросы будут обсуждаться с администрацией города. По выявленным недочетам придем к техническому решению, доведем объект до логического завершения, – пояснил исполнительный директор подрядной организации ООО «АнгарскСтрой» Евгений Черепанов. К осмотру объекта присоединились и жители поселка. Они озвучили ряд предложений и поделились впечатлениями о благоустройстве объекта. – Мы рады и довольны, что в центре нашего поселка появилась такая площадка для отдыха детей и взрослых, что у молодежи появилась возможность заниматься спортом не отходя от дома. Но хотелось, чтобы данная площадка была доведена до ума, все недочеты были исключены. Наши дети могли спокойно проводить время, а мы родители не беспокоились за их безопасность, – сказал житель Бикея Владимир Чернявский. Наталья Дикусарова прокомментировала итоги комиссионной проверки: – «Городская среда» – проект приоритетного характера. Это тот проект, где решающим является мнение жителей. А подрядчикам хотелось бы сказать: какой бы маленькой не была сумма контакта, необходимо пропускать все мероприятия через себя, через свою душу. И выполнять работу на объектах так, как сделали бы у себя дома. Качество выполненных работ подрядных организаций – показатель комфортных условий для братчан. Сейчас главная задача – исправить все недочеты, которые образовались по итогу выполненных работ. Сегодня мы отметили все мероприятия, которые необходимо доработать, проговорили сроки, – сказала Наталья Дикусарова. Также она отметила, что в ближайшее время состоится селекторное совещание, на котором будет обсуждаться устранение недочетов. Напомним, проект партии «Единая Россия» «Городская среда» направлен на благоустройство дворов и мест массового отдыха в регионах и муниципалитетах на основании обращений и инициатив жителей, обеспечение общественного контроля на каждом этапе реализации программ благоустройства. При этом проект координирует работу между органами федеральной, региональной и местной власти с тем, чтобы выйти на комплексные проекты по благоустройству территорий, а также способствует вовлечению в эту работу местных жителей. Особое внимание уделяется благоустройству городских парков. Для того, чтобы они становились более комфортными и красивыми, проводятся общественные обсуждения и опросы, собираются по желания граждан. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

ПОДЕЛИТЬСЯ: НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ: братск

единая россия

заксобрание

лариса павлова

наталья дикусарова Тэги: View the discussion thread.