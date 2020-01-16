Наталья Дикусарова: нужно оперативно принять ряд законопроектов по обозначенным президентом направлениям

Иркутская область, 16.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Председатель комитета по бюджету, ценообразованию, финансово-экономическому и налоговому законодательству Законодательного собрания Иркутской области, заместитель секретаря Иркутского реготделения партии «Единая Россия» Наталья Дикусарова, комментируя ежегодное послание президента России Владимира Путина Федеральному Собранию РФ, выделила наиболее актуальные для региона пункты. В послании к Федеральному Собранию президент России рассказал о продлении срока выплат материнского капитала до 2026 года, сообщает пресс-служба реготделения «Единой России». Как отметила Наталья Дикусарова, для жителей Иркутской области хорошей новостью также стало известие о том, что теперь получить маткапитал возможно и при рождении первенца, а размер выплат за второго ребенка увеличен. – Вместе с компенсацией по ипотеке семья при рождении второго ребенка сможет получить поддержку в 1 млн рублей, так называемый «Президентский миллион». Плюс к нему наш областной региональный маткапитал, – рассказала депутат. Она подчеркнула также, что с 2020 года вступает в действие еще ряд мер социальной поддержки, целевой аудиторией которых являются семьи с детьми. Так, из послания президента России следует, что учащиеся начальных школ получат бесплатное горячее питание, в том числе за счет субсидий из федерального бюджета. – Дети в школах будут обеспечены бесплатным горячим питанием. Все дети. И это справедливо. А главное – важно для здоровья подрастающего поколения. В Заксобрании мы уже провели обсуждения такого проекта закона и готовы к его принятию. Здесь важно: часть расходов на эти цели возьмет на себя федеральный бюджет, – отметила Наталья Дикусарова. Депутат обратила внимание также на то, что количество бюджетных мест в вузах будет увеличено, что также является существенной мерой поддержки населения. – Увеличение количества бесплатных мест в вузах – это то решение, которого мы ждали. С этим предложением обращались к федеральной власти. Теперь нам предстоит очень оперативно принять все соответствующие законы на региональном уровне. И заработать они должны с начала 2020 года, – подчеркнула она. Президент России Владимир Путин поставил задачу перед федеральным правительством вернуть в региональные бюджеты 2/3 от выпадающих доходов бюджетов при предоставлении в регионах инвестиционных налоговых вычетов. Председатель комитета по бюджету, ценообразованию, финансово-экономическому и налоговому законодательству считает, что это важная для Приангарья тема экономического раздела послания. – Единственно «но» – в Иркутской области пока нет закона об инвестиционных налоговых вычетах и нет таких вычетов. Мы с коллегами, зная, что это тема будущего для инвестиционного климата региона, приступили к обсуждению концепции такого закона совместно с Торгово-Промышленной палатой региона и Минэкономразвития. Намечена вторая рабочая встреча по этому вопросу. Теперь обсуждение будет проходить с учетом послания президента страны, – отметила она. Депутат также прокомментировала реформу политической системы государства, обозначенную Владимиром Путиным во время послания. Она считает, что не согласование, а именно назначение Государственной Думой высшего звена федеральной исполнительной власти особенно актуально перед выборами в Государственную Думу. – Это повышает ответственность каждого избирателя за его выбор, как и ответственность каждого будущего депутата Государственной Думы перед избирателями. Таким образом, возрастает роль федеральной представительной власти, – считает Наталья Дикусарова. Депутат отметила также, что в послании к Федеральному Собранию РФ Владимир Путин обратил внимание на необходимость расширения и укрепления полномочий местного самоуправления. – Мэры наших территорий настаивают на передаче им ряда полномочий для повышения эффективности их реализации на местах. Это потребует от нас полного пересмотра финансовых основ местного самоуправления. Мы с нашими территориями готовы к этому. Но вместе с тем местное самоуправление не должно быть оторвано от общей системы публичной власти. Мы с коллегами в Законодательном собрании перевели на областной уровень много затратных мероприятий, таких как ремонты, реконструкцию соцобъектов и их оснащение, чтобы помочь территориям в решении их проблем, – подчеркнула она. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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