Наталья Дикусарова поддержала развитие агробизнесобразования в Куйтунском районе

Куйтунский район, 14.03.19 (ИА «Телеинформ»), - Вопросы агробизнесобразования обсудила в Куйтунском районе заместитель секретаря Иркутского регионального отделения партии «Единая Россия» по проектной деятельности, председатель комитета по бюджету, ценообразованию, финансово-экономическому и налоговому законодательству Законодательного собрания Иркутской области Наталья Дикусарова, сообщает пресс-служба реготделения партии.

В обсуждении приняли участие секретарь Куйтунского местного отделения партии, мэр Куйтунского района Алексей Мари, начальник орготдела администрации района Людмила Яковлева.

Куйтунский район исторически был одной из основных аграрных территорий Иркутской области. Сейчас, по словам мэра Алексея Мари, потенциал района связан с развитием сельского хозяйства. Специалистов для аграрной отрасли нужно готовить со школы. Последние годы в Иркутской области начала развиваться система агробизнесобразования: учащихся школ, расположенных в сельской местности, со школьной скамьи учат правильному обращению с землей. Они не только занимаются углубленным изучением естественных наук, но и закрепляют полученные знания на практике.

Нередко практика ограничивается обычным пришкольным участком. Этого, конечно, недостаточно. Школьники должны работать на специально подготовленных для них площадках, где можно проводить опыты по селекции, знакомиться с образцами сельскохозяйственной техники, получать первый опыт у специалистов.

Начальник орготдела администрации Куйтунского района Людмила Яковлева предложила создать такую площадку на базе сельского профессионального училища в поселке Харик. Когда-то это было одно из ведущих аграрных учебных заведений региона, потом получило статус филиала, а сейчас на его месте – пустые корпуса. Пока материальная база окончательно не потеряна, ее можно было бы восстановить за относительно небольшие деньги. Здесь могли бы проходить практику школьники из Куйтуна и Куйтунского района.

Наталья Дикусарова поддержала эту инициативу. Она рассказала, что практика агробизнесобразования развивается по всей Иркутской области. К ней часто обращаются за помощью по этому вопросу – в том числе и по приобретению специализированной техники для школьников. Вопрос создания системы агробизнесобразования в Куйтунском районе будет рассмотрен на уровне Законодательного собрания.