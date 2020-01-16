Наталья Дикусарова провела прием граждан в региональной общественной приемной «Единой России»

Иркутск, 15.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева 14 января прием граждан по личным вопросам провела депутат Законодательного собрания Иркутской области, заместитель секретаря Иркутского регионального отделения «Единой России» Наталья Дикусарова. Об этом сообщает пресс-служба реготделения партии. На прием к депутату обратилась женщина, работающая учителем в одной из иркутских школ. Ее беспокоит вопрос заработной платы. За последние четыре года зарплата учителей не выросла, а наоборот стала меньше. В декабре был увеличен размер оклада, но уменьшилась региональная доплата, оплата проверки тетрадей, классного руководства. Женщина составила письменное обращение на имя депутата с просьбой разобраться в этом вопросе. Необходимо проанализировать новые поправки, выяснить какие требования президента РФ были выполнены. Вопрос принят к рассмотрению. Две жительницы Иркутска обратились за помощью к Наталье Дикусаровой с одинаковыми вопросами. Они являются опекунами, чьи дети получают высшее образование на коммерческой основе в учебных заведениях Иркутска. Студентам не предоставляются льготы на проезд и питание, не выплачивается социальная стипендия. Опекуны просят оказать содействие в вопросе перевода с коммерческого обучения на бюджетное. Во время приема депутат Заксобрания порекомендовала каждой заявительнице написать письменное обращение на ее имя для составления запросов в компетентные учреждения и ведомства, с целью разъяснения прав, льгот и возможности перевода на бюджетное обучение. Жительница Чунского района, мать четырех детей, обратилась к Наталье Дикусаровой за помощью. Женщина не имеет жилья, но на очередь для получения социального жилья встать не может, т.к. не имеет прописки. Сейчас временно проживает у знакомых, не работает. Через центр занятости получила новую специальность – пекарь. Готова переехать в любой район Иркутской области для проживания и работы. Просит оказать содействие. Вопрос депутатом принят к рассмотрению. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

ПОДЕЛИТЬСЯ: НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ: единая россия

иркутск

наталья дикусарова

чунский район Тэги: View the discussion thread.