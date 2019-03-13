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14.03.2019

Наталья Дикусарова проверила ход строительства школы в Куйтуне

Куйтунский район, 14.03.19 (ИА «Телеинформ»), - Заместитель секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» по проектной деятельности Наталья Дикусарова посетила Куйтунский район. Она проверила, как строится школа, и обсудила проект путепровода, сообщает пресс-служба ИРО ВПП «Единая Россия».

Особое внимание было уделено строительству новой школы в Куйтуне. Это один из тех объектов, которые были включены в бюджет 2018 года исключительно решением депутатов Законодательного собрания. Школа уже заведена под крышу, в ближайшее время здесь начнутся внутренние работы, будет проведено благоустройство территории, включая строительство спортивных площадок. Срок сдачи объекта – декабрь 2019 года, но подрядчик обещает завершить работы раньше.

Еще один крайне важный для Куйтуна объект находится пока лишь в стадии обсуждения. Это путепровод через железнодорожные пути. Наталья Дикусарова является одним из авторов депутатского запроса о строительстве этого объекта. Лишь после того, как в Законодательном собрании взяли вопрос под свой контроль, строительство путепровода начали обсуждать на уровне регионального правительства.

Сейчас существует несколько вариантов решения проблемы. Можно возвести обычный путепровод, но есть мнение, что проще и дешевле построить объездную дорогу. К второму варианту склоняются в правительстве, но категорически против местное население. Наталья Дикусарова уверена, что в этом вопросе необходимо выбрать такое решение, которое прежде всего устроило бы жителей.

Секретарь Иркутского регионального отделения партии «Единая Россия», председатель Законодательного собрания региона Сергей Сокол на встрече с общественностью Куйтунского района также коснулся вопроса строительства путепровода.

– Надо выработать вариант, исходя из пожеланий жителей Куйтуна, и после этого дать импульс правительству для окончательного решения этой проблемы, – сказал он.

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