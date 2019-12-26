|Политика
|27.12.2019
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Наталья Дикусарова: строительство школы в Бирюсинске на особом контроле
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Тайшетский район, 27.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Депутат Законодательного собрания Иркутской области, член президиума регионального политсовета партии «Единая Россия» Наталья Дикусарова во время рабочего визита в Тайшетский район проверила ход работ по строительству новой школы в Бирюсинске.
На строительной площадке подрядная организация, выигравшая конкурс, ведет активные работы по заливке фундамента, сообщает пресс-служба реготделения «Единой России». Средства на строительство предусмотрены в бюджете Иркутской области. Вопрос по возведению школы будет на особом контроле депутата округа.
– В этом году началось строительство школы в Бирюсинске. Свою задачу с финансированием в этот проект я выполнила еще в 2017 году. Денежные средства обеспечивают все этапы строительных работ. Объект непростой. Сначала у нас был подрядчик, который выиграл аукцион, но к основным работам так и не приступил. После этого появилась необходимость корректировки проектно-сметной документации в связи с изменением федеральных требований. Сейчас проектные документы готовы и к строительству активно подключилась подрядная организация, которая уже на данном этапе провела ряд необходимых строительных работ. Конкурс состоялся, работы начаты. Основной объем работ приходится на следующий год, а в 2021 году школа сможет принять несколько сот юных бирюсинцев, – рассказала Наталья Дикусарова.
Стоимость объекта оценивается более чем в 500 миллионов рублей. По окончанию строительства школу смогут посещать 520 учащихся. Проекты на оба объекта подготовлены администрацией Тайшетского района. Глава города Андрей Ковпенец оказывает помощь и содействие подрядчику в организации бесперебойной работы.
Вторым образовательным учреждением, которое посетила депутат, стала требующая капитального ремонта школа № 14 города Тайшета.
– Исполнен наказ учителей и родителей. Мы депутатской поправкой выделили средства на капремонт в размере 80 млн рублей. Без долгого ожидания и сразу же после того, как получили все необходимые для этого документы. Школа действительно требовала внимания и нашего реагирования. Директор Александр Рубцов по-хозяйски подходит к подготовке этого действия. Ремонт масштабный. Нужно решить, когда и куда перейдут ученики и учителя, весь персонал школы, нужен качественный контроль за работой. После ремонта в школе мы полностью заменим мебель. Тоже за счет нашей депутатской программы, – отметила депутат.
Отметим, в этом году решены вопросы по финансированию строительства и капитального ремонта в 2020 году большого числа объектов образования – школ и детских садов Иркутской области, а также объектов культуры и здравоохранения. Предусмотрены средства на эти цели и на плановые периоды 2021-2022 годов. Активная работа депутата Натальи Дикусаровой продолжается.