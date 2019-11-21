Неделю приема граждан запускает «Единая Россия» в Приангарье 25 ноября

Иркутская область, 21.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Общественные приемные партии «Единая Россия» проведут в Приангарье встречи с жителями с 25 ноября по 1 декабря. Об этом сообщает пресс-служба партии.

В эти дни для жителей Иркутской области сотрудниками общественных приемных ЕР будут организованы встречи с депутатами областного парламента и Госдумы, представителями органов муниципальных образований, главами административных центров и сельских поселений.

Всего за неделю в Приангарье планируется провести более 500 приемов во всех муниципальных образованиях. В областном центре неделю приема проведет региональная общественная приемная председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева по адресу: Иркутск, улица Российская, 20.

КООРДИНАТЫ:

Записаться на прием в региональную общественную приемную можно по телефону: 8(3952)24-02-73. Получить информацию о приеме в местных общественных приемных можно по телефону: 8(3952)24-08-59.