Несколько социально-значимых законопроектов рекомендуют принять на ближайшей сессии ЗС Иркутской области

Иркутская область, 19.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске на заседании комитета по здравоохранению и социальной защите областного парламента 19 мая рассмотрели семь проектов социально-значимых законов. Их рекомендуется принять на сессии Заксобрания 20 мая. Об этом сообщает пресс-служба ЗС. В частности, после обсуждения на комитете рекомендован к принятию во втором чтении законопроект с изменениями в Закон «О социальной поддержке в Иркутской области семей, имеющих детей». Проектом предусматривается ежемесячная компенсация многодетным родителям (законным представителям) расходов на питание детей, обучающихся в федеральных школах. В Иркутской области такое учреждение расположено в Аларском районе, там обучаются 76 детей из 46 многодетных семей. Также во втором чтении на рассмотрение сессии вынесли проект изменений в Закон «О государственной социальной помощи отдельным категориям граждан в Иркутской области». Проектом закона устанавливается региональная социальная доплата неработающим пенсионерам до величины прожиточного минимума на соответствующий год. В первом чтении рассмотрен пакет изменений в законы области, благодаря которым инвалиды получат возможность предоставлять документы, необходимые для оказания государственных и муниципальных услуг, в том числе в электронном виде. Проект подготовлен в связи с введением в эксплуатацию федеральной государственной информационной системы «Федеральный реестр инвалидов». В частности, речь идет о сведениях, выдаваемых федеральными госучреждениями медико-социальной экспертизы. Парламентарии также отработали проект закона «О порядке и условиях предоставления в Иркутской области жилых помещений в домах системы социального обслуживания граждан и пользования такими жилыми помещениями». Проект направлен на решение проблемы социализации молодых инвалидов с ментальными нарушениями, которые после смерти родителей переходят в психоневрологические интернаты, где доступ к услугам и участию в жизни местных сообществ ограничен. Документ будет рассмотрен в первом чтении на ближайшей сессии Законодательного собрания области, которая состоится 20 мая. Также на сессии рекомендовано рассмотреть законопроект о дополнительной мере социальной поддержки граждан, проживающих в селе Сполошино Киренского района. Жители удаленного села пострадали от природного пожара, из 24 домов в деревне сгорело 22. Ввиду удаленности села и отсутствия инфраструктуры дальнейшее существование населенного пункта нецелесообразно, пояснил мэр Киренского района Кирилл Свистелин. Сейчас погорельцы живут у родственников и в съемных квартирах, жилья в собственности ни у кого из них нет. Законопроектом предполагается выделение жилищной субсидии на каждого жителя в размере 877 тысяч руб. Предполагается, что проект закона на сессии примут сразу в двух чтениях, для чего будет проведено дополнительное заседание комитета в перерыве сессии. Кроме того, члены комитета обсудили результаты независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания, которые расположены на территории Иркутской области с 1 января по 31 декабря 2019 года. Информация будет представлена в обязательном публичном отчете врио губернатора Иркутской области Игоря Кобзева. По словам представителей регионального министерства соцразвития, всего в 2019 году было оценено свыше 1200 организаций, в том числе в сфере охраны здоровья 49 и в сфере соцобслуживания – 32 организации. В опросе участвовало почти 35 тысяч респондентов. Все организации получили высокие оценки: минимальный балл 83, максимальный 96. Парламентарии приняли информацию к сведению и внесли ряд предложений. Областные депутаты также заслушали отчет о реализации Закона Иркутской области от 1 июня 2018 года №43-ОЗ «О приемной семье для граждан пожилого возраста и инвалидов в Иркутской области», который был разработан по инициативе депутатского корпуса. Также вниманию членов комитета были представлены отчеты о социальной реабилитации и адаптации лиц, освобожденных из учреждений уголовно-исполнительной системы в Приангарье и отчет о результатах деятельности правительства Иркутской области по итогам 2019 года. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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