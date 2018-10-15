Николай Николаев: «После принятия закона о возрождении заготконтор будет возможность расширить экспорт дикоросов»

Москва, 15.10.18 (ИА «Телеинформ»), - После принятия закона, которым предполагается поддержка развития заготовительных контор, куда граждане смогут за деньги сдавать дикоросы, появится возможность расширить экспорт лесной продукции.

Об этом заявил в 12 октября председатель комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев на Первом российском форуме заготовителей и переработчиков дикоросов, проходившем в Москве на ВДНХ, сообщает пресс-служба парламентария.

Николай Николаев вместе с другими депутатами фракции «Единой России» в сентябре 2018 года внёс в Госдуму законопроект, согласно которому заготконторам разрешается закупать лесные грибы, ягоды и другие дары леса у граждан. При этом люди, как и прежде, не будут платить налоги с полученных таким образом доходов.

Выступая на форуме, Николай Николаев отметил:

– Мы хотим дать возможность гражданам законно зарабатывать. Сейчас часто можно увидеть, как сборщики грибов и ягод на свой страх и риск, стоят с ведерками у трасс и дорог, а если продают в городе, их гоняют за торговлю в неположенном месте. Заготконторы изменят ситуацию. Если сейчас человеку надо сначала найти грибы-ягоды, а потом найти, куда их продать, то при наличии заготконтор, надо только их найти, сдать в заготконтору и гарантированно получить за свой труд приличные деньги. Ведь в существовавшие в советское время 18 тысяч заготконтор (сейчас их осталось всего 700) граждане сдавали по 68 тысяч тонн продукции, если перевести на сегодняшние цены – они получали порядка 20 млрд рублей.

По его словам, в настоящее время законопроект проходит первый этап согласований.

– Надеюсь, примем этот закон до весны, чтобы в следующем сезоне люди смогли начать зарабатывать, – отметил Николай Николаев, – Следующим шагом после принятия, этого закона начнется работа по экспорту дикоросов, чтобы дать возможность этим централизованным закупкам узаконить то сырье, которое потом пойдет на экспорт. Нужно шаг за шагом решать проблемы. Лес – это тонкий организм, который нужно тонко и профессионально регулировать.