Николай Николаев войдет в рабочую группу Госдумы по законодательному обеспечению реализации приоритетных экономических проектов на условиях ГЧП

Москва, 25.04.18 (ИА "Телеинформ"), - Реализацию крупных инвестиционных проектов на примере «Ямал СПГ» рассмотрел Совет Государственной Думы под председательством Вячеслава Володина на выездном заседании 23 апреля 2018 года. В заседании приняли участие руководители фракций политических партий в Госдуме, председатели профильных комитетов, руководство Ямало-Ненецкого автономного округа, представители ПАО «НОВАТЭК». Об этом сообщает пресс-служба депутата Государственной Думы Николая Николаева.

«Президент страны Владимир Путин в Послании Федеральному Собранию поставил стратегические задачи, решить которые можно только в том случае, если экономика будет прирастать, будет более эффективной. Десять таких проектов, и рост ВВП страны будет удвоен», - отметил спикер Госдумы.

Вячеслав Володин особо подчеркнул, что реализация проекта «Ямал СПГ» позволит России попасть на новый рынок сжиженного природного газа, где работают Катар, Австралия и Малайзия. «Этот проект формирует новую архитектуру внешнеторговых отношений на рынке СПГ. С его вводом у нас есть возможность быть среди лидеров поставок сжиженного природного газа на мировые рынки», – отметил он.

При реализации «Ямал СПГ» были применены самые передовые отечественные и мировые технологии отрасли, что позволило снизить себестоимость проекта и повысить его эффективность. Председатель Госдумы также обратил внимание на социальную значимость проекта – старт «Ямал СПГ» уже дал более 100 тысяч рабочих мест, четверть из них – на предприятиях, расположенных в поселке Сабетта.

Вячеслав Володин также сообщил, что в ГД будет создана рабочая группа, которая займется анализом конкретных предложений по законодательному решению проблем, стоящих перед государственно-частными партнерствами таких приоритетных проектов, как «Ямал СПГ». Ее возглавят заместители председателя Госдумы Сергей Неверов и Ольга Епифанова. В группу также войдут руководители профильных комитетов Госдумы - по природным ресурсам, транспорту и энергетике, по делам Севера и экологии.

Кроме того, Вячеслав Володин поручил профильным комитетам подготовить вопросы по указанной тематике, которые депутаты смогут задать в рамках «правительственных часов» соответствующим министрам.

«Проект впечатляет не только своими масштабами, - прокомментировал председатель комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев. – Здесь реализуется концепция так называемого "умного месторождения", что ведет к серьезному повышению эффективности природопользования. Это касается как непосредственно использования добываемого газа, так и других природных ресурсов, затрагиваемых проектом. Несомненно, что опыт такого подхода надо ставить в пример и тиражировать во все сферы природопользования».

Следующее выездное заседание Совета Государственной Думы пройдет в конце июня – начале июля на одном из предприятий Государственной корпорации «Ростех». Основной темой заседания станут проблемы оборонно-промышленного комплекса, в том числе вопросы диверсификации экономики, сообщает пресс-служба депутата Николая Николаева.