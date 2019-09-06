Николай Труфанов: исход выборов в Иркутской области – это переход на новый этап

Бодайбо, 8.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Заместитель секретаря-руководитель Иркутской региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева, депутат Заксобрания Иркутской области Николай Труфанов проголосовал на своём участке на выборах депутатов думы Бодайбо. Об этом сообщает пресс-служба реготделения партии. Он отметил, что выборы для каждого жителя страны – это возможность выразить свое личное мнение и выбрать представителя в органах власти. – Мы часто слышим «Зачем ходить на выборы, ведь все давно решено за нас?». Однако за себя можем решить только мы. В этом муниципальные году выборы проходят по всей области. Каждый кандидат на своем округе проводит встречи, на которых представляет свою программу. Далее уже мы, избиратели, смотрим чья позиция нам ближе, за кем готовы пойти. Очень много кандидатов, которые идут в первый раз, не все из них, к сожалению, понимают, как устроена государственная система и, давая обещания людям, просто вводят их в заблуждение. Исход выборов в нашем регионе, – это своего рода выбор, переход на новый этап. Мы сами решаем каким этот этап будет, – отметил Николай Труфанов. Напомним, сегодня, в единый день голосования, в Иркутской области проходят 68 муниципальных выборов. Их организацией занимаются 1225 участковых комиссий, из них семь комиссий образованы в местах временного пребывания избирателей (пять – в Братске и два – в Тулуне). В помещениях для голосования в Иркутске и Иркутском районе будет осуществляться видеонаблюдение. Следить за ходом голосования на этих участках можно будет на сайте nashvybor2019.ru . Голосование продлится с 8 до 20 часов по местному времени. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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