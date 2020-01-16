Николай Труфанов о послании президента: острые проблемы, с которыми сталкивается отдельный человек, требуют системных решений

Иркутская область, 16.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Озвученное 15 января послание президента России Федеральному Собранию Российской Федерации, безусловно, можно назвать импульсом к выходу нашей страны на качественно новый уровень развития, считает депутат Законодательного собрания Иркутской области, руководитель Иркутской региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева Николай Труфанов.

Об этом сообщает пресс-служба реготделения партии.

– То изменение баланса ветвей федеральной власти, которое предполагается отразить в конституционных поправках, позволит нам более успешно отвечать на внешнеполитические вызовы, с которыми сталкивается Россия, более оперативно и качественно принимать решения по вопросам внутренней политики. Принципиально важно, что предполагаемые изменения повышают уровень ответственности всех государственных институтов за принятые решения, – считает депутат.

Для себя Николай Труфанов выделяет те моменты послания президента, которые непосредственно касаются жизни каждого гражданина России.

– На уровне региона мы постоянно работаем по вопросам здравоохранения, образования, развития экономики. От этих трех компонентов зависит наше с вами качество жизни, именно здесь возникают острые проблемы, с которыми вроде бы сталкивается отдельный человек в конкретном случае, но этот случай требует системных решений. Целевые наборы в медицинские вузы, материальное стимулирование медиков, решение их жилищных вопросов – это те меры, которые позволят нам более эффективно решать проблемы обеспечения медицинскими кадрами наших районов, в том числе, северных, отдаленных, где мы эту проблему сегодня ощущаем. Поддержка педагогов, улучшение школьных помещений, обязательное обеспечение школьников питанием, увеличение материнского капитала, ориентация вузов на введение востребованных на рынке профессий – все это создаёт условия для успешного развития наших детей, улучшения демографической ситуации в регионах страны, – добавил депутат.

По его словам, меры по поддержке бизнеса, о которых говорил президент, тоже очень важны.

– В конечном счете, именно экономическое развитие дает нам дополнительные возможности для решения социальных проблем. Предложения Владимира Владимировича Путина создают возможности для ускорения экономического развития, – считает Труфанов.

Он подчеркнул большую важность того, что президент хорошо понимает проблемы регионов.

– Сейчас усиливается позиция глав субъектов Российской Федерации, усиливается ориентация именно на мнение региона. Эта тенденция уже наметилась в последние годы, но в своём послании президент её не только подтвердил, но и задал вполне конкретные контуры. Теперь нам предстоит сделать все возможное, чтобы те задачи, которые поставил Владимир Владимирович, были выполнены как можно более качественно и оперативно, – резюмировал депутат.