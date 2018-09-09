Николай Труфанов побеждает на выборах в Заксобрание Иркутской области

Иркутская область, 10.09.18 (ИА «Телеинформ»), - По округу №21 (Бодайбинский, Катангский, Киренский, Казачинско-Ленский, Жигаловский, Качугский районы) на выборах в Законодательное собрание Иркутской области, по предварительным данным, лидирует гендиректор ООО «Терминал-Центр», депутат ЗС Николай Труфанов («Единая Россия»). За него проголосовали 7962 человека.

Отстает от него на 2 тысячи голосов гендиректор «Облкоммунэнерго» Александр Анфиногенов (КПРФ), у него 5916 голосов. Третье место занимает директор Харбатовской СОШ Вадим Андриянов (ЛДПР), которого поддержали 2611 человек.

Коммерческий директор ООО ТК «Эльбрус» Георгий Комаров («Справедливая Россия») и пресс-секретарь ООО «Тимбер Инвест Груп» Леонид Молотков (КПСС) набрали 926 и 768 голосов соответственно.