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04.02.2020

Николай Труфанов: послание президента стало отправной точкой для серьезных преобразований в России

Иркутская область, 4.02.20 (ИА «Телеинформ»), - Руководитель региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева, депутат областного парламента Николай Труфанов провел первое в 2020 году заседание комиссии регионального политсовета партии по работе с обращениями граждан.

Как сообщает пресс-служба ИРО ВПП ЕР, главным вопросом повестки стало обсуждение послания президента Федеральному Собранию РФ. Были рассмотрены поставленные президентом задачи и заслушаны предложения по их реализации.

– Послание президента стало отправной точкой для серьезных преобразований в нашей стране. На все органы власти ложится дополнительная ответственность за максимально качественную и оперативную реализацию тех задач, которые поставил президент. Безусловно, самое активное участие в этой работе предстоит принять партии «Единая Россия». В этом же направлении нам предстоит отстроить работу региональной общественной приемной председателя партии, – обратился к участникам заседания Николай Труфанов.

Он подчеркнул, что большая часть обозначенных президентом пунктов так или иначе касается каждого гражданина.

– На уровне региона мы постоянно работаем над вопросами здравоохранения, социальной защиты, образования, развития экономики. От работы по этим направлениям зависит наше с вами качество жизни, именно здесь возникают острые проблемы, с которыми вроде бы сталкивается отдельный человек в конкретном случае, но этот случай требует системных решений. Целевые наборы в медицинские вузы, материальное стимулирование медиков, решение их жилищных вопросов – это те меры, которые позволят нам более эффективно решать проблемы обеспечения медицинскими кадрами наших районов, в том числе, северных, отдаленных, где мы эту проблему сегодня наиболее остро ощущаем. Поддержка педагогов, улучшение школьных помещений, обязательное обеспечение школьников питанием, увеличение материнского капитала, социальная поддержка семей с детьми, ориентация вузов на введение востребованных профессий – все это создает условия для успешного развития наших детей, улучшение демографической ситуации, – отметил Николай Труфанов.

По словам председателя комитета по социально-культурному законодательству ЗС Иркутской области Ирины Синцовой, главными задачами депутатов остаются сокращение бедности и поддержка семей с детьми. На сегодняшний момент обозначены направления совершенствования законодательства региона. Внесен проект закона об областном материнском капитале, который будет продлен до 2026 года. Депутат также отметила необходимость строительства детских садов и открытия ясельных групп, чтобы дать молодым мамам возможность выйти на работу.

– Взаимодействие правительства с вузами Иркутской области позволит создать необходимую базу специальностей, остро необходимых региону. Именно целевое обучение специалистов позволит закрепить кадры там, где они необходимы. Важно ежегодно увеличивать квотирование мест на целевую подготовку и осуществлять контроль за дальнейшим трудоустройством молодых специалистов, – отметила Ирина Синцова.

Зампредседателя комитета по здравоохранению областного парламента Артем Лобков выступил с докладом по вопросам здравоохранения. Он считает, что медицинское обслуживание должно быть доступно жителям Иркутской области во всех территориях. Фельдшерско-акушерский пункт – оптимальный и доступный способ оказывать необходимую помощь жителям отдаленных территорий. Нехватка фельдшеров – основная проблема для региона. Необходимо ежегодно увеличивать количество бесплатных мест в медицинских вузах, разрабатывать новые тарифы оплаты труда, проработать вопрос предоставления жилья медработникам.

– Ключевые направления работы – строительство новых ФАПов, подготовка медицинских кадров, увеличение заработной платы фельдшеров, создание условий проживания. Комплексное решение этих вопросов поможет удержать специалистов в отдаленных территориях, – отметил Артем Лобков.

Депутат предложил провести во всех территориях региона мониторинг нуждаемости в ФАПах. Руководитель регионального исполкома «Единой России» Ольга Уватова отметила, что этот вопрос взят Иркутским реготделением «Единой России» на контроль. Сейчас силами исполнительных секретарей местных отделений партии изучается потребность в особенности сельских населенных пунктов в строительстве новых ФАПов, а также ситуация с текущим строительством медучреждений. Всю собранную информацию реготделение оформит и представит на рассмотрение депутатам фракции «Единая Россия» в областном парламенте для дальнейшей проработки.

Как рассказали представители министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, в целях стимулирования граждан к активным действиям по преодолению трудной жизненной ситуации, получения постоянного дохода на территории Иркутской области активно развивается технология оказания государственной социальной помощи – социальный контракт. Он заключается на ведение личного подсобного хозяйства: приобретение скота, птицы, пчел, сельскохозяйственной техники, строительство и ремонт строений для их содержания; приобретение теплиц, посадочного материала, удобрений, специального инвентаря для развития садоводства; изготовление швейных изделий, в том числе одежды с целью самообеспечения семьи и т.д. Договор заключается сроком на один год с возможностью продления на три месяца.

В 2019 году список направлений социального контракта расширился с четырех до восьми пунктов. Этот вид социальной поддержки развивается. В период с 2015 года по 2019 год количество заключенных контрактов увеличилось с 90 до 2083 в год. За четыре года эффективность этого вида господдержки выросла до 97% реализованных в полном объеме контрактов.

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