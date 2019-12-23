Николай Труфанов провел рабочее совещание по обеспечению жильем детей-сирот в Иркутской области

Иркутская область, 24.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Рабочее совещание по вопросам обеспечения жильем детей, оставшихся без попечения родителей, прошло 23 декабря на площадке комитета по собственности и экономической политике Законодательного собрания Иркутской области. Об этом сообщает пресс-служба ИРО ВПП «Единая Россия». Открывая заседание, председатель комитета по собственности и экономической политике ЗС, руководитель Иркутской региональной общественной приемной ЕР Николай Труфанов отметил, что решение жилищных проблем детей-сирот является важной составляющей в деятельности партии «Единая Россия», и сегодня это направление находит активную поддержку со стороны правительства Российской Федерации. Николай Труфанов рассказал, что 17 декабря в Москве под руководством председателя правительства России Дмитрия Медведева на отдельном заседании обсуждались вопросы предоставления жилья детям-сиротам. По итогам было принято решение о выделении российским регионам дополнительного финансирования в размере 7,7 млрд рублей, из которых 2,3 млрд рублей предполагается выделить уже в 2020 году. В связи с этим необходимо провести тщательный мониторинг реального положения дел в сфере обеспечения детей-сирот жильем, подготовится к необходимым корректировкам в действующие нормативные акты. Как было озвучено на совещании в Иркутске, в Приангарье на сегодняшний день в предоставлении жилья нуждаются 14 тысяч 642 человека, относящихся к социальной категории детей-сирот. При этом жилье в ближайшее время получат 8044 человека. Наибольшие очереди на жилье сохраняются в крупных городах области, особенно в Иркутске. Финансирование приобретения и строительства этого жилья осуществляется на условиях софинансирования регионального и федерального бюджета. При этом, как сообщил начальник жилищного отдела министерства имущественных отношений Иркутской области Евгений Терновой, в регионе есть определенные проблемы, связанные, прежде всего, с установленной стоимостью квадратного метра жилья, предоставляемого детям-сиротам. При существующей нормативной базе эта стоимость корректируется медленно и зачастую оказывается попросту нерентабельной для застройщиков. Что касается отдаленных районов Иркутской области, то там строить жилье за 40 с небольшим тысяч рублей за квадратный метр практически невозможно. В качестве одного из вариантов решения проблемы Минимущества использует практику приобретения для детей-сирот вторичного жилья, в области системно увеличивается процент регионального софинансирования, который уже превышает цифры, предусмотренные подписанными с федеральным центром соглашениями. Однако даже эти меры пока не позволяют обеспечить жильем всех нуждающихся. Учитывая решения, принятые 17 декабря в Москве, Николай Труфанов предложил региональному Минимущества максимально оперативно сформировать для федерального руководства новую заявку, с учетом возможности дополнительного финансирования. Депутат подчеркнул, что «если мы сегодня останемся в рамках только подписанных ранее соглашений с Российской Федерацией, то фактически сами себя лишим тех возможностей, о которых говорил в Москве Дмитрий Медведев». Участники совещания договорились, что уже в ближайшее время вся необходимая информация будет подготовлена на уровне профильных министерств Иркутской области и направлена в Законодательное собрание. Благодаря совместным усилиям правительства и регионального парламента темпы обеспечения жильем детей-сирот в Иркутской области могут ощутимо ускориться. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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