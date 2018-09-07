Нина Чекотова лидирует на выборах в Заксобрание Иркутской области

Иркутск, 10.09.18 (ИА «Телеинформ»), - На выборах в Законодательное собрание Иркутской области по одномандатному избирательному округу №1, по предварительным данным (на 2.30 по иркутскому времени), лидирует генеральный директор ООО "Чекотова П.А. Фортуна" Нина Чекотова («Единая Россия»). За нее проголосовали 7490 избирателей Правобережного округа Иркутска.

Профессор кафедры менеджмента, маркетинга и сервиса БГУ Сергей Чупров (КПРФ) отстал от лидера менее чем на тысячу – за коммуниста проголосовали 6560 человек.

Студент 4 курса ИРНИТУ Антон Дутов (ЛДПР) получил 1419 голосов.

У Ярослава Мещерякова («Справедливая Россия»), ведущего инженера технического отдела Управления автомобильной магистрали Красноярск-Иркутск – 1220 голосов.

У безработного из Ленинградской области Василия Антонова (КПСС) - 449 голосов.

Дмитрий Борисов («Гражданская Платформа»), замруководителя в ИП Пуляров, остался с 621 голосом.

Безработный из Иркутска Александр Малышко («Родина») заполучил 299 голосов.