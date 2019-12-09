Нижнеилимские члены «Единой России» поздравили с юбилеем школу в поселке Новая-Игирма

Нижнеилимский район, 10.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В поселке Новая-Игирма 7 декабря в доме культуры «Прометей» Новоигирменская СОШ №2 праздновала 45-летний юбилей.

Поздравить приехали секретарь Нижнеилимского местного отделения «Единой России» Александр Ермолаев и исполнительный секретарь местного отделения партии Андрей Сапранков, сообщает пресс-служба реготделения партии

На праздновании выступали местные коллективы с песнями и танцами. Партийцы также выразили администрации школы благодарность за вклад в развития поселка и района. Александр Ермолаев вручил школе денежный сертификат на 10 тысяч рублей от благотворительного фонда депутата Госдумы (фракция «Единой России») Андрея Чернышева.

Преподавательскому коллективу были вручены благодарственные письма и цветы от партии. Партийцы также смогли передать детям сертификаты за участие в акции «Скажи «Спасибо» своему учителю», которые не смогли приехать на официальное награждение в региональный центр.