Новая редакция Устава Братска одобрена на публичных слушаниях

Братск, 17.05.18 (ИА «Телеинформ»), - На публичных слушаниях, состоявшихся 15 мая в конференц-зале администрации Братска, жители города одобрили проект решения городской думы о внесении изменений в Устав муниципалитета.

Как сообщает пресс-служба администрации Братска, с докладом об основных изменениях, которые планируется внести в Устав, на публичных слушаниях выступила начальник правового управления городской администрации Светлана Обожина. Она подчеркнула, что новая редакция документа обусловлена изменениями в федеральном законодательстве.

Одно из важных изменений касается раздела Устава, в котором речь идет о городских правилах благоустройства. Напомним, правила благоустройства — это муниципальный правовой акт, устанавливающий требования к благоустройству и элементам благоустройства территории города, а также перечень соответствующих мероприятий, порядок и периодичность их проведения. Правила благоустройства теперь могут регулировать более широкий круг вопросов, чем раньше, в частности организацию пешеходных коммуникаций (тротуаров, аллей, дорожек, тропинок), обустройство территорий в целях обеспечения беспрепятственного передвижения маломобильных групп населения, финансовое участие в благоустройстве собственников зданий и земельных участков, имеющих прилегающие территории, и другие.

Еще одно изменение связано с уравниванием в федеральном законодательстве понятий «добровольчество» и «волонтерство». Это нововведение устраняет противоречия, сложившиеся между рядом нормативных правовых актов в данной сфере. Светлана Обожина сообщила, что, в связи с недавними изменениями в федеральном законодательстве, к полномочиям органов местного самоуправления добавились формирование и реализация муниципальных программ по поддержке добровольчества и волонтерства, разработка порядка взаимодействия органов местного самоуправления и муниципальных учреждений с организациями добровольческой и волонтерской деятельности и ряд других полномочий.

Два других значительных изменения в Уставе, о которых Светлана Обожина упомянула в своем докладе, обусловлены изменениями федерального законодательства в части проведения независимой оценки качества оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования и социального обслуживания, а также компетенции органов местного самоуправления (администрации Братска, городской думы, Контрольно-счетной палаты).

Проект решения о внесении изменений в Устав будет вынесен на ближайшее заседание думы Братска.