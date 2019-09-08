Новым главой Улан-Удэ станет Игорь Шутенков

Бурятия, 9.09.19 (ИА «Телеинформ»), - В Улан-Удэ 8 сентября состоялись выборы мэра столицы Бурятии. По данным на 3:17 9 сентября по итогам голосования уверенно лидирует заместитель главы администрации города Игорь Шутенков. По данным системы ГАС Выборы, он набрал 54 тысячи 142 голоса или 52,5%. Его основным соперником был представитель исполнительной власти Иркутской области в Совете Федерации ФС РФ коммунист Вячеслав Мархаев. Он набрал 37 тысяч 706 голосов или 36,58%. Остальные четверо кандидатов не набрали и 3% голосов. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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