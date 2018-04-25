|Политика
|26.04.2018
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Новым главврачом Иркутского перинатального центра назначена Оксана Токунова
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Иркутск, 26.04.18 (ИА «Телеинформ»), - Новым главным врачом Иркутского городского перинатального центра с 26 апреля назначена Оксана Токунова.
Как сообщает пресс-служба Минздрава Иркутской области, всего в конкурсе на эту вакансию приняли участие пять кандидатов, которые имеют управленческий опыт, а также опыт работы в крупных медицинских учреждениях родовспоможения и детства.
В конкурсной комиссии принимали участие руководящие работники регионального минздрава, а также главные специалисты-эксперты минздрава Иркутской области по профилям под руководством министра здравоохранения.
По итогам конкурса принято решение о назначении на должность главного врача Оксаны Токуновой, которая с 2014 года являлась заместителем главного врача Иркутского городского перинатального центра, с 10 апреля 2018 года исполняла обязанности главного врача Иркутского городского перинатального центра. С 26 апреля Оксана Токунова вступает в должность.
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