Новым главврачом Иркутского перинатального центра назначена Оксана Токунова

Иркутск, 26.04.18 (ИА «Телеинформ»), - Новым главным врачом Иркутского городского перинатального центра с 26 апреля назначена Оксана Токунова.

Как сообщает пресс-служба Минздрава Иркутской области, всего в конкурсе на эту вакансию приняли участие пять кандидатов, которые имеют управленческий опыт, а также опыт работы в крупных медицинских учреждениях родовспоможения и детства.

В конкурсной комиссии принимали участие руководящие работники регионального минздрава, а также главные специалисты-эксперты минздрава Иркутской области по профилям под руководством министра здравоохранения.

По итогам конкурса принято решение о назначении на должность главного врача Оксаны Токуновой, которая с 2014 года являлась заместителем главного врача Иркутского городского перинатального центра, с 10 апреля 2018 года исполняла обязанности главного врача Иркутского городского перинатального центра. С 26 апреля Оксана Токунова вступает в должность.

ИЗ ИСТОРИИ ВОПРОСА:

Минздрав Приангарья признал работу Иркутского городского перинатального центра в 2017 году неудовлетворительной. Претензии к медорганизации возникли в сферах акушерства и онкологии, а также в кадровой деятельности.

9 апреля 2018 года срок трудового договора с главным врачом Иркутского городского перинатального центра Ириной Ежовой истек. Новый заключать не стали.

истек. Новый заключать не стали. Ирина Ежова возглавляла городской перинатальный центр с 2002 года. В сентябре 2014 года была избрана депутатом думы Иркутска шестого созыва, с 2015 года являлась ее председателем. Свои полномочия Ирина Ежова сложила в марте 2018 года. Ситуация вызвала широкое обсуждение со стороны экспертов.

Слухи о смене руководства перинатального центра ходили с 2017 года. Коллектив медицинского учреждения дважды выступал в защиту Ирины Ежовой – в мае прошлого года и сейчас, в апреле 2018 года.