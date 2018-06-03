|Политика
|04.06.2018
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Новым гостем «Клуба публичной политики» в Иркутске станет Виталий Шуба
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Иркутск, 4.06.18 (ИА «Телеинформ»), - Гостем «Клуба публичной политики» (КПП) 6 июня станет сенатор Совета Федерации от Иркутской области Виталий Шуба. Об этом сообщает пресс-служба КПП.
Участники обсудят развитие севера в Иркутской области: проблемы и перспективы, проблему «лоббирования» региональных интересов на федеральном уровне.
Также Виталию Шубе предложат оценить прошедшие электоральные циклы и планы на выборы в Законодательное собрание Иркутской области и рассказать о роли Верхней палаты Федерального Собрания в современной политической системе.
Встреча с сенатором состоится в формате телешоу, которая выйдет в эфир на телеканале «Россия 24».
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