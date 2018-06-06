Новым куратором Иркутской области от ЦИК стал Александр Кинёв

Иркутская область, 7.06.18 (ИА «Телеинформ»), - Новым куратором Иркутской области от ЦИК назначен Александр Кинёв. Об этом стало известно в ходе первого заседания нового состава избирательной комиссии Иркутской области 7 июня.

Представитель ЦИК пояснил, что смена кураторов – штатная ситуация. Обновившийся в 2016 году Центризбирком тогда еще принял решение, что кураторы регионов от ЦИКа будут регулярно меняться. Окончание президентской кампании как очередного избирательного цикла сочли подходящим моментом для очередной перетасовки кураторов.

Сам Александр Кинёв до этого момента отвечал за регионы Дальневосточного федерального округа. Сейчас он будет курировать Иркутскую область в числе нескольких других регионов.

Напомним, на заседании 7 июня было выбрано руководство нового состава облизбиркома. Председателем нового состава избирательной комиссии Иркутской области избран Илья Дмитриев. Зампредом стала Татьяна Шеметова, а секретарём – Екатерина Прохорова.