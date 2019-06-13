Новый налог предлагает ввести в России Анатолий Чубайс

Санкт-Петербург, 14.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Анатолий Чубайс предложил ввести в России новый налог – углеродный. О новом налоге, необходимом для того, чтобы стимулировать промышленников снижать выбросы, глава корпорации «Роснано» высказал идею в кулуарах на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), сообщают argumenti.ru .

По его мнению, на первом этапе ставки углеродного налога должны быть минимальными, – передает РИА Новости.

Анатолий Чубайс рассказал, что в постановлении правительства по подготовке к ратификации Парижского соглашения по климату есть несколько вопросов, связанных с измерением выбросов. Согласно плану подготовки, в России необходимо создать систему госучета объемов выбросов. Он подчеркнул, что «углеродный налог» – это самый сложный вопрос – вводить или не вводить.

Также он уточнил, что за годы Евросоюз принял перечень решений, по которым товары, поставляемые в союз, и в случае, если они не удовлетворяют требованиям по предельным выбросам СО2 при производстве, облагаются дополнительным налогом. И если сейчас не разобраться с правилами измерения, понять объемы выбросов, не решить вопрос с налогом, то через несколько лет может оказаться – мы сами себе закрыли экспорт, в том числе экспорт, регулируемый ОПЕК.