Новый состав правительства Иркутской области будет сформирован до 20 декабря

Иркутская область, 14.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Смена руководителя области не означает полную смену правительства и его отставку. Об этом заявил врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев.

- У меня, как у врио губернатора, есть право определять состав команды, и кадровые решения с учетом пожеланий каждого будут приняты до 20 декабря, - подчеркнул Игорь Кобзев.

Сейчас правительство региона продолжает исполнять свои обязанности. 14 декабря врио губернатора с председателем правительства Русланом Болотовым и рядом министров побывали с рабочей поездкой в Тулунском и Нижнеудинском районах, сообщает пресс-служба Серого дома.