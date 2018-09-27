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27.09.2018

Новый спикер Заксобрания Иркутской области начал налаживать связь с федеральным центром

Иркутская область, 27.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Председатель Законодательного собрания Иркутской области Сергей Сокол уже начал налаживать рабочие отношения с представителями федеральных властей. Об этом он сообщил 27 сентября на пресс-конференции.

– Я только вчера вернулся из московской командировки. Договорился с некоторыми министрами и их заместителями, а также отдельными руководителями федеральных ведомств о том, что  мы приедем к ним вместе с руководителями профильных комитетов Законодательного собрания. Мы пригласим наших министров и вместе обсудим вопросы, касающиеся Иркутской области. Попросим их подумать над тем, в каком направлении мы можем развиваться, какой у нас есть неиспользованный потенциал, возможности, на что мы можем рассчитывать и можем ли мы надеяться на какие-то преференции. Возможно, мы сможем вступить в новые федеральные программы со своими пилотными проектами.

Мы в состоянии это сделать, мы не дотационный субъект, входим в тройку самых мощных регионов, и у нас есть возможность занять лидирующие позиции в этом списке, – заявил он.

По его словам, немаловажную роль при установке более тесных связей с федеральным центром играют депутаты Государственной Думы и члены Совета Федерации от Иркутской области.

– У нас очень мощный состав депутатов. Это профессиональные люди. У всех есть большой опыт работы и контакты с влиятельными людьми. Только вот вопросы они должны решать не каждый сам по себе, а сообща, тогда и результат будет лучше, – отметил председатель Заксобрания.

Также он отметил, что являясь советником генерального директора «Ростеха», будет способствовать более тесному сотрудничеству региона с госкрпорацией.

– В сотрудничестве с правительством и губернатором, я думаю, мы расширим линейку проектов, которые будут реализованы на территории Иркутской области при участии «Ростеха», – добавил Сергей Сокол.

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