|Политика
|02.06.2018
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Новое здание для школы дзюдо «Спартак» построят в Братске в этом году
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Братск, 2.06.18 (ИА «Телеинформ»), - В администрации Братска прошла рабочая встреча мэра города Сергея Серебренникова и депутата Государственной Думы Андрея Чернышева. Парламентарий приехал в Братск в рамках депутатской недели.
Как сообщает пресс-служба администрации Братска, во время встречи обсуждались вопросы начисления северных коэффициентов на минимальный размер оплаты труда (МРОТ). Андрей Чернышев отметил, что средства на это уже выделены из федерального бюджета. Также депутат госдумы добавил, что в этом году в Братске построят новое здание для школы дзюдо «Спартак», на это из областного бюджета потратят 28 миллионов рублей.
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