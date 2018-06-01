Новое здание для школы дзюдо «Спартак» построят в Братске в этом году

Братск, 2.06.18 (ИА «Телеинформ»), - В администрации Братска прошла рабочая встреча мэра города Сергея Серебренникова и депутата Государственной Думы Андрея Чернышева. Парламентарий приехал в Братск в рамках депутатской недели. Как сообщает пресс-служба администрации Братска, во время встречи обсуждались вопросы начисления северных коэффициентов на минимальный размер оплаты труда (МРОТ). Андрей Чернышев отметил, что средства на это уже выделены из федерального бюджета. Также депутат госдумы добавил, что в этом году в Братске построят новое здание для школы дзюдо «Спартак», на это из областного бюджета потратят 28 миллионов рублей.



Андрей Чернышев поблагодарил мэра города Сергея Серебренникова за оперативное реагирование на депутатский запрос по реконструкции бассейна в 134 детском саду. Сергей Серебренников добавил, что средства на ремонт бассейна уже изысканы, работы планируется провести в течение года. Также глава города отметил, что Андрей Чернышев поддержит Братск по ряду важных направлений, в том числе по благоустройству и капитальному ремонту дорог. ТЕПЕРЬ: иркутские политические новости в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... братск Тэги: View the discussion thread.