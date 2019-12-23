Новогоднюю елку для детей из пострадавших районов Приангарья организовали активисты МГЕР

Иркутская область, 24.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В преддверии Нового года «Молодая Гвардия Единой России» проводит по всей стране благотворительную акцию «Все сбудется». Волонтеры фонда «Добро в действии» оказывают адресную помощь людям, посещают социальные учреждения, а также организуют праздничные мероприятия и выпуск социального видеоролика с призывом совершать добрые дела.

Как сообщает пресс-служба ИРО ВПП партии «Единая Россия», активисты Иркутского реготделения МГЕР в рамках благотворительной акции «Все сбудется» побывали в поселке Аршан Тулунского района и в Тулуне. Молодогвардейцы поздравили детей из средней общеобразовательной школы Аршана и пункта длительного размещения в Тулуне с наступающим Новым годом.

– Нам важно в постоянном режиме взаимодействовать с людьми, которые пострадали этим летом от паводка в Иркутской области. Летом мы большой дружной командой волонтеров со всей России прибыли в зону затопления в Тулуне. Разгребали завалы в школе, в детском саду, убирали палки и бревна с территории частного сектора, чтобы люди хоть как-то могли начать перемещаться у себя в огороде, носить дрова, эвакуировали людей вместе с сотрудниками МЧС, да и многое другое. Вот 18 декабря мы приехали, чтобы поздравить всех с наступающим Новым годом, посмотреть, как идет ход восстановительных работ, и в очередной раз пообщаться с пострадавшими, – рассказал и.о. руководителя Иркутского регионального отделения «Молодой Гвардии Единой России» Даниил Литвинов.

Молодогвардейцы сами стали аниматорами праздника, провели увлекательный квест на поиск новогодней елки, а кульминацией мероприятия стал праздничный салют. После всех конкурсов ребята попили чай с конфетами и обсудили планы на предстоящий год.

Напомним, в рамках проекта «Все сбудется» с ноября по декабрь молодогвардейцы посещают социальные учреждения для пожилых людей, где организуют добрые акции. В рамках одной из таких акций, например, волонтеры развозят в детские социальные учреждения варежки, шарфы и носки, приобретенные у бабушек. Кроме того, активисты оказывают помощь и социальным учреждениям региона, передают спортивное оборудование, игрушки и книги для их воспитанников.