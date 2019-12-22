Новогодний утренник для многодетных и малоимущих семей провели в Ангарске при поддержке «Единой России»

Ангарск, 23.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Ангарское городское местное отделение партии «Единая Россия» совместно с отделом психолого-педагогической помощи ОГКУ «Управление социальной защиты населения по Ангарскому району» и при поддержке благотворительного фонда «Рука помощи» организовали и провели новогодний утренник для детей из многодетных, приемных и малоимущих семей, проживающих на территории Ангарского городского округа.

Мероприятие для детей прошло на площадке местного Дворца творчества детей и молодежи, сообщает пресс-служба реготделения партии.

Утренник начался с благотворительного показа новогоднего спектакля для детей, после чего организаторы провели небольшой концерт. Вместе с ребятишками они водили хоровод вокруг елки, исполнили новогодние песни и прочли стихи. В конце мероприятия исполнительный секретарь Ангарского городского отделения партии «Единая Россия» Ольга Бархоткина вручила детям сладкие подарки, а представители благотворительного фонда «Рука помощи» – мягкие игрушки.

Всего в мероприятии приняли участие 30 детей из 11 семей, находящихся в сложной жизненной ситуации.

– Мы уже три года работаем с этими семьями, стараемся им помочь. Например, к 1 сентября мы ежегодно собираем для них школьные наборы, а к Новому году готовим сладкие подарки. Дети этому очень рады. Мы с удовольствием водили с ними хоровод и пели любимые песни, – рассказала Ольга Бархоткина.