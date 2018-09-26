Об итогах и планах: в Иркутске прошло заседание Ассоциации муниципальных образований Приангарья

Иркутск, 26.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Расширенное заседание Ассоциации муниципальных образований (АМО) Иркутской области состоялось в региональном центре 26 сентября. Повестка была достаточно насыщенной. Главам муниципалитетов представили отчет о работе АМО в этом году. Также они обсудили вопросы взаимодействия органов местного самоуправления с органами государственной власти Иркутской области и региональными операторами по вопросам обращения с твердыми коммунальными отходами.

Не менее актуальной темой стали межбюджетные взаимоотношения. Кроме того, они обсудили вопросы формирования тарифов на электрическую энергию в населенных пунктах, входящих в состав городских поселений.

Мэр Иркутска Дмитрий Бердников, приветствуя участников заседания, от имени своих коллег поздравил новый состав Законодательного собрания с началом работы.

– Нам всем хотелось бы верить, что диалог с правительством при вашем участии будет выстраиваться на качественно ином уровне, что наши предложения не останутся без внимания, – отметил градоначальник.

По его словам, во время предвыборной кампании кандидаты неоднократно подчеркивали, что областному правительству необходимо усилить работу с федеральным центром. Поэтому народным избранникам нужно активней работать над привлечением федеральной поддержки. Особенно это касается программ «Безопасные и качественные дороги», «Развитие образования», «Формирование комфортной городской среды», «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» национального проекта «Жилье и городская среда».

– Муниципалитеты то и дело сталкиваются с рядом общих проблем. Понятно, что мы участвуем в федеральных проектах на условиях софинансирования. И тут крайне важна работа региональных властей. Сейчас область получает крайне мало средств из федерального бюджета, потому муниципальным образованиям приходится вкладывать свои средства, – сказал Дмитрий Бердников.

Еще один острый вопрос – поздние сроки доведения средств до муниципалитетов по этим программам. Столица Приангарья в этом отношении более застрахована по сравнению с остальными территориями. Другие муниципалитеты, говорят в АМО Иркутской области, находятся в более сложных условиях, а потому работы, которые должны выполняться в весенне-летний период, начинаются ближе к осени.

Неоднократно Ассоциация поднимала вопрос и о принятии корректировок к бюджету Иркутской области, о чём не раз говорил руководитель организации, мэр Черемхово Вадим Семёнов. На многие вещи муниципальным образованиям элементарно не хватает финансирования. Во многих муниципальных образованиях есть сложности с выплатой заработной платы бюджетникам. В ряде сельских поселений зарплату людям были вынуждены платить из средств дорожного фонда, которые, к слову, необходимо восстановить до конца года.

– Вы знаете, когда в 1996 году создавалась Ассоциация мэров Иркутской области, ее главной задачей была выработка и принятие решений по ключевым направлениям жизни региона. Мы выражали и выражаем нашу консолидированную позицию по этим вопросам. Это всегда отражение мнений и пожеланий населения территорий. Многолетняя практика свидетельствует, что деятельность Ассоциации имеет особое значение в сфере бюджетного процесса и межбюджетных отношений, – считает Дмитрий Бердников.

Кроме того, по его словам, необходимо учитывать, что Ассоциация наделена правом законодательной инициативы. Ее деятельность является важным условием качественного бюджетного планирования и комплексного социально-экономического развития в интересах жителей Иркутской области.

Важно, чтобы орган законодательной власти региона был чутким барометром настроений и чаяний населения, уделял повышенное внимание тем вопросам, которые волнуют большинство людей.

– Авторитет Законодательного собрания необходимо подтверждать конкретными делами. Убежден, что все депутаты Заксобрания настроены на плодотворную работу, – добавил Дмитрий Бердников.