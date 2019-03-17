Облизбирком: Людмила Яковлева от «Единой России» набрала на выборах в Куйтуне 43,7% голосов

Куйтунский район, 18.03.19 (ИА «Телеинформ»), - Кандидат от «Единой России» Людмила Яковлева, победившая набрала на выборах главы Куйтуна 17 марта, набрала 43,79% или 1 тысячу 705 голосов. Об этом Телеинформу сообщили в пресс-службе облизбиркома.

Артём Пальчик от партии «Родина», расположившийся на втором месте, получил 1 тысячу 410 голосов или 36,2%. Кандидат-коммунист Максим Стогний получил поддержку 507 избирателей, что составляет 13% от общего числа проголосовавших.

Что касается выборов главы Усть-Кадинского МО, которые также проходили 17 марта, то победу на них одержал самовыдвиженец Андрей Ворфоломеев. Его поддержали 122 избирателя или 46,9%.

Напомним, на выборах в Куйтуне за кресло главы боролись председатель думы МО Анатолий Лапанов от ЛДПР, глава крестьянско-фермерского хозяйства, депутат думы Куйтунского района Артём Пальчик от партии «Родина», пенсионер Максим Стогний от КПРФ, самовыдвиженец, менеджер ирландского паба Павел Харитоненко и начальник организационного отдела администрации Куйтунского района Людмила Яковлева от «Единой России».

В день голосования были зафиксированы несколько нарушений. В ТИК поступила жалоба о незаконной агитации в пользу кандидата от партии «Родина» Артёма Пальчика, ещё 19 – в участковые избирательные комиссии. Жалоба, поданная в территориальную комиссию, рассмотрена и передана в ГУ МВД по Иркутской области. Также сообщалось о том, что на одном из участков обнаружили камеру, направленную прямо на урну и недопуске наблюдателя от ЕР к процедуре выездного голосования. Представители «Молодой гвардии Единой России» также фиксировали многочисленные нарушения. Кроме того, на активистку движения стала жертвой нападения.

Досрочные выборы главы Куйтуна проводились в связи с отставкой Альбины Хомич, занявшей пост в 2017 году. В её работе надзорные органы нашли многочисленные нарушения.