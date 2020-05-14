Облизбирком зарегистрировал депутата ЗС Иркутской области Дениса Некипелова

Жизнь после коронавируса: надежды и опасения Иркутск, 23.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Жизнь после эпидемии коронавирусной инфекции – какой она будет? Что изменится в экономике, политике и повседневности россиян после того, как пандемия COVID-19 закончится? Телеинформ продолжает публиковать мнения политологов, экономистов, социологов, лидеров мнений. С предыдущим текстом по данной теме можно ознакомиться по ссылке.