|Политическая жизнь в Иркутской области
|13.05.2020
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Облизбирком зарегистрировал депутата ЗС Иркутской области Дениса Некипелова
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Иркутск, 13.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Избирательная комиссия Иркутской области на заседании 13 мая зарегистрировала депутата Законодательного собрания региона Дениса Некипелова (ЛДПР). Об этом сообщается на страницах облизбиркома в соцсетях.
Напомним, Денису Некипелову перешел мандат депутата ЗС Иркутской области Дмитрия Бритока, который сложил полномочия на сессии 15 апреля 2020 года. Последний был избран в составе областного списка кандидатов, выдвинутого ЛДПР. Поэтому вакантный мандат было решено передать Денису Некипелову (региональная группа №19, Усть-Кутская). На тот момент он занимал должность начальника административно-хозяйственного отдела администрации Усть-Кута.