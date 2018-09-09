Облизбирком: жалобы на нарушения на выборах в Заксобрание Иркутской области не подтвердились

Иркутская область, 10.09.18 (ИА «Телеинформ»), - В избирком Иркутской области в день голосования, 9 сентября, поступило шесть жалоб на нарушения. Ни одна из них не подтвердилась, сообщил на пресс-конференции 10 сентября глава облизбиркома Илья Дмитриев.

– Обращения касались фактов подкупа – три, незаконной агитации – два, ненадлежащего информирования об адресе участковой избирательной комиссии – один. Все обращения рассмотрены или направлены по компетенции в правоохранительные органы. В настоящий момент нарушения не подтвердились, – сказал Илья Дмитриев.

На участках в день голосования находились почти 2 тысячи наблюдателей и больше 4,4 тысяч членов комиссий с правом совещательного голоса от кандидатов и избирательных объединений.

Напомним, как сообщали в движении в защиту прав избирателей «Голос», на «Карту нарушений» за 9 сентября поступило 14 жалоб из Иркутска, Усть-Кута, Усть-Илимска, Тулуна, Зимы.

Наиболее распространенным видом нарушений является подвоз и давление на избирателей, считает «Голос» и указывает на то, что это может повлиять на окончательные результаты голосования по некоторым округам, поскольку средняя явка избирателей, по информации избирательной комиссии Иркутской области, является низкой, и свое волеизъявление выразили не более, чем каждый пятый избиратель.