Облсуд отклонил апелляцию Сергея Беспалова о прекращении производства по делу в отношении него

Иркутск, 29.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Иркутский областной суд оставил без удовлетворения апелляцию координатора штаба Алексея Навального Сергея Беспалова, не согласного с назначением ему 30 суток административного ареста.

Напомним, такое решение было вынесено 18 мая Октябрьским районным судом Иркутска. Наказание было назначено по части 8 статьи 20.2 КоАП – повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования. Речь шла о проведении митинга «Он нам не царь» 5 мая и последовавшим за этим шествием по городу. Кстати, еще один из организаторов того мероприятия был оштрафован на 150 тысяч рублей.

Как сообщает пресс-служба суда, защитник Сергея Беспалова просил вышестоящую инстанцию отменить судебный акт и прекратить производство по делу. В судебном заседании 29 мая Иркутский облсуд изучил материалы дела, выслушал доводы участников процесса и оставил постановление нижестоящей инстанции без изменения.