Оборудование будет приобретено для Центра хирургии новорожденных Ивано-Матренинской больницы Иркутска

Иркутск, 17.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Депутатами Законодательного собрания Иркутской области решен важнейший вопрос о внесении в областной бюджет 71 млн рублей, которые планируется направить на приобретение комплекса оборудования послеоперационного выхаживания новорожденных и младенцев для отделения хирургии для Центра хирургии новорожденных Ивано-Матренинской детской клинической больницы Иркутска (ИМДКБ).

Обращение на имя председателя комитета по бюджету Заксобрания, заместителя секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» по проектной деятельности Натальи Дикусаровой 20 ноября 2019 года направил доктор медицинских наук, главный детский хирург Министерства здравоохранения в Сибирском федеральном округе, профессор Юрий Козлов, сообщает пресс-служба реготделения партии.

Этот сложный комплекс оборудования для послеоперационного выхаживания новорожденных и младенцев включает в себя устройства для дыхательной терапии, приборы для обеспечения доставки в организм жидкости и питательных веществ, мониторы жизненных функций, оборудование для поддержания температуры тела, то есть системы жизнеобеспечения маленьких детей.

– Развитие современной медицины основывается на совершенствовании хорошо зарекомендовавших себя методов лечения, а также внедрении инновационных технологий. За последние несколько лет стремление к применению новейших способов лечения значительно ускорилось. Главное условие благоприятного течения послеоперационного периода – бережный уход за новорожденным ребенком, предусматривающий создания условий пребывания тяжело больного ребенка в госпитале, максимально приближенных к идеальным, существующим в утробе матери. Приобретение нового оборудования позволит выполнять на совершенно другом, особенно бережном уровне, еще большее количество высоко технологичных операций. В детский госпиталь Иркутска, благодаря его известности и феноменальным результатам лечения, будут стекаться пациенты из всех субъектов Сибирского и Дальневосточного федеральных округов, – отметил профессор Юрий Козлов.

– Обращение Юрия Андреевича сразу нашло понимание у депутатов Законодательного Собрания, поправка безоговорочно была принята к рассмотрению и утверждению. Мы прекрасно понимаем, что когда хирург такого уровня обращается с подобной инициативой, значит действительно в этом есть большая необходимость. Поправка знаковая, всё обдумано, прошли серьезные обсуждения. Сумма распределена на два года. Сейчас будет закупаться первая часть этого оборудования. Это станет началом всего комплекса модернизации. В 2021 году будет закуплена вторая часть необходимого оборудования. Мы проинформированы о том, что в Ивано-Матренинской больнице будут проводится ремонтные работы, чтобы это оборудование могло быть установлено в обновленное помещение, – прокомментировала Наталья Дикусарова.

В комплекс войдет следующее оборудование: система открытая реанимационная для новорожденных Lullaby Warme с респираторным блоком, система фототерапии для новорожденных Bilisoft, комплекс реанимационный открытый Panda iRes, реанимационная система для новорожденных Giraffe Omnibed, аппарат для неинвазивной ИВЛ, комплект мониторов с центральной станцией, комплект станций с дозатором Fresenius.

– Действительно, вот такими совместными действиями депутатов Заксобрания, Иркутской нефтяной компании, коллектива медицинского учреждения, специалистов нашего Минздрава мы добиваемся того, чтобы работа детских хирургов была максимально эффективной, – сказала председатель комитета по бюджету Заксобрания.