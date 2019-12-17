ТЕМЫ
Архив
< Декабрь 2019 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
Сегодня
Политика
17.12.2019

Оборудование будет приобретено для Центра хирургии новорожденных Ивано-Матренинской больницы Иркутска

Иркутск, 17.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Депутатами Законодательного собрания Иркутской области решен важнейший вопрос о внесении в областной бюджет 71 млн рублей, которые планируется направить на приобретение комплекса оборудования послеоперационного выхаживания новорожденных и младенцев для отделения хирургии для Центра хирургии новорожденных Ивано-Матренинской детской клинической больницы Иркутска (ИМДКБ).

Обращение на имя председателя комитета по бюджету Заксобрания, заместителя секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» по проектной деятельности Натальи Дикусаровой 20 ноября 2019 года направил доктор медицинских наук, главный детский хирург Министерства здравоохранения в Сибирском федеральном округе, профессор Юрий Козлов, сообщает пресс-служба реготделения партии.

Этот сложный комплекс оборудования для послеоперационного выхаживания новорожденных и младенцев включает в себя устройства для дыхательной терапии, приборы для обеспечения доставки в организм жидкости и питательных веществ, мониторы жизненных функций, оборудование для поддержания температуры тела, то есть системы жизнеобеспечения маленьких детей.

– Развитие современной медицины основывается на совершенствовании хорошо зарекомендовавших себя методов лечения, а также внедрении инновационных технологий. За последние несколько лет стремление к применению новейших способов лечения значительно ускорилось. Главное условие благоприятного течения послеоперационного периода – бережный уход за новорожденным ребенком, предусматривающий создания условий пребывания тяжело больного ребенка в госпитале, максимально приближенных к идеальным, существующим в утробе матери. Приобретение нового оборудования позволит выполнять на совершенно другом, особенно бережном уровне, еще большее количество высоко технологичных операций. В детский госпиталь Иркутска, благодаря его известности и феноменальным результатам лечения, будут стекаться пациенты из всех субъектов Сибирского и Дальневосточного федеральных округов, – отметил профессор Юрий Козлов.

– Обращение Юрия Андреевича сразу нашло понимание у депутатов Законодательного Собрания, поправка безоговорочно была принята к рассмотрению и утверждению. Мы прекрасно понимаем, что когда хирург такого уровня обращается с подобной инициативой, значит действительно в этом есть большая необходимость. Поправка знаковая, всё обдумано, прошли серьезные обсуждения. Сумма распределена на два года. Сейчас будет закупаться первая часть этого оборудования. Это станет началом всего комплекса модернизации. В 2021 году будет закуплена вторая часть необходимого оборудования. Мы проинформированы о том, что в Ивано-Матренинской больнице будут проводится ремонтные работы, чтобы это оборудование могло быть установлено в обновленное помещение, – прокомментировала Наталья Дикусарова.

В комплекс войдет следующее оборудование: система открытая реанимационная для новорожденных Lullaby Warme с респираторным блоком, система фототерапии для новорожденных Bilisoft, комплекс реанимационный открытый Panda iRes, реанимационная система для новорожденных Giraffe Omnibed, аппарат для неинвазивной ИВЛ, комплект мониторов с центральной станцией, комплект станций с дозатором Fresenius.

– Действительно, вот такими совместными действиями депутатов Заксобрания, Иркутской нефтяной компании, коллектива медицинского учреждения, специалистов нашего Минздрава мы добиваемся того, чтобы работа детских хирургов была максимально эффективной, – сказала председатель комитета по бюджету Заксобрания.

Тэги:
 
Отслеживать: Досье раздела
Другие новости раздела «Политика»:
Оборудование будет приобретено для Центра хирургии новорожденных Ивано-Матренинской больницы Иркутска17.12.2019
Иркутск, 17.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Депутатами Законодательного собрания Иркутской области решен важнейший вопрос о внесении в областной бюджет 71 млн рублей, которые планируется направить на приобретение комплекса оборудования послеоперационного выхаживания новорожденных и младенцев для отделения хирургии для Центра хирургии новорожденных Ивано-Матренинской детской клинической больницы Иркутска (ИМДКБ).
На заседании межведомственной комиссии в Приангарье обсудили партийный проект «Народные инициативы»17.12.2019
Иркутская область, 17.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 17 декабря состоялось заседание межведомственной комиссии с участием председателя комитета по бюджету областного парламента, заместителя секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» по проектной деятельности Натальи Дикусаровой, представителей Контрольно-счетной палаты, профильных министерств и ведомств, депутатов на площадке Законодательного Собрания Иркутской области.
Положение о выборах мэра Иркутска и формировании конкурсной комиссии разработает рабочая группа17.12.2019
2019-12-17-09-11-57
Иркутск, 17.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В иркутском филиале Всероссийского государственного университета юстиции 17 декабря состоялся круглый стол, посвященный обсуждению Положения о выборах мэра Иркутска и формировании конкурсной комиссии.
В Иркутск прибыл заместитель командующего Сибирским округом Росгвардии Николай Марков17.12.2019
Иркутск, 17.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутск с рабочим визитом прибыл начальник штаба – первый заместитель командующего Сибирским округом Росгвардии генерал-лейтенант Николай Марков.
В «Единой России» выступили за отмену обязательного ЕГЭ по иностранному языку17.12.2019
Москва, 17.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В «Единой России» предлагают министерству просвещения отменить введение обязательного государственного экзамена по иностранному языку во всех школах страны.
Дмитрий Чернышов подал заявление об отставке17.12.2019
2019-12-17-02-17-37
Иркутская область, 17.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Заместитель губернатора, руководитель аппарата правительства и губернатора Иркутской области Дмитрий Чернышов подал заявление об отставке по собственному желанию.
Книгу Сергея Левченко «Государство развития» оценила Российская академия наук16.12.2019
Иркутск, 16.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Российская академия наук оценила книгу Сергея Левченко «Государство развития. Модель плановой трансформации экономики страны и регионов. Методы и практики реализации в Иркутской области». Научное сообщество признало издание лауреатом. Об этом сообщил экс-глава региона на пресс-конференции 16 декабря.
Супруга экс-губернатора Иркутской области Сергея Левченко высказалась об его отставке16.12.2019
Иркутская область, 16.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Жена экс-губернатора Иркутской области Сергея Левченко Наталья узнала об отставке мужа из прессы. Об этом она сообщила на своей странице в соцсети «Фейсбук».
В Госдуме в декабре при участии депутата Андрея Чернышёва приняли ряд важных законопроектов16.12.2019
Иркутская область, 16.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Увеличение уровня минимального размера оплаты труда, возврат заемщику части страховой премии при досрочном погашении кредита, отмена «банковского роуминга», упрощение порядка информирования граждан о мерах социальной поддержки. При непосредственном участии депутата от Иркутской области Андрея Чернышёва в Государственной Думе в декабре приняли ряд важных законопроектов.
Сергей Левченко не исключает, что будет участвовать в губернаторских выборах 2020 года16.12.2019
-2020-
Иркутск, 16.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Сергей Левченко не исключает, что будет участвовать в губернаторских выборах 2020 года. Об этом он сообщил 16 декабря на пресс-конференции, посвященной итогам его работы за четыре года.
Представитель КПРФ победил на выборах главы поселения в Черемховском районе16.12.2019
Черемховский район, 16.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Главой Голуметского муниципального образования Черемховского района 15 декабря избрана Лариса Головкова от КПРФ. Об этом сообщает пресс-служба облизбиркома.
Игорь Кобзев: новый состав правительства Иркутской области будет обнародован 23 декабря16.12.2019
Иркутская область, 16.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Новый состав правительства Иркутской области будет обнародован в следующий понедельник, 23 декабря, на оперативном совещании с членами правительства и силовых структур.
В Иркутской области предложили повысить для молодёжи предельный возраст для участия в региональных программах16.12.2019
Иркутская область, 16.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Мнение молодёжи в регионе нужно учитывать при решении важнейших для Приангарья вопросов. Об этом заявил спикер областного парламента Сергей Сокол на встрече с Молодёжным парламентом при Законодательном собрании.
Сергей Сокол 16 декабря поучаствует в Совете законодателей при ФС РФ16.12.2019
Иркутская область, 16.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Председатель ЗС Иркутской области Сергей Сокол 16 декабря примет участие в мероприятиях Совета законодателей при Федеральном Собрании РФ. Об этом сообщает пресс-служба регпарламента.
Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев назвал сроки устранения последствий летнего наводнения16.12.2019
Иркутская область, 16.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Последствия наводнения в Иркутской области должны быть полностью ликвидированы к 1 августа 2022 года. Об этом 16 декабря на совещании заявил врио губернатора региона Игорь Кобзев.
В «Единой России» раскритиковали работу Минздрава Иркутской области16.12.2019
Иркутская область, 16.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Предстоящую модернизацию первичного звена здравоохранения обсудили в рамках партийной дискуссии члены «Единой России» в Иркутской области. Об этом сообщает пресс-служба реготделения политической организации.
В Приангарье «Единая Россия» проверяет благоустроенные территории «Городской среды»16.12.2019
Иркутская область, 16.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Партийцы местных отделений «Единой России» по Иркутской области начали проверки территорий, благоустроенных в рамках партпроекта «Городская среда» в 2019 году. Об этом сообщает пресс-служба реготделения партии.
Иркутские коммунисты высказались об отставке Сергея Левченко16.12.2019
Иркутская область, 16.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 14 декабря КПРФ провела митинг «против вынужденной отставки губернатора-коммуниста Сергея Левченко, за права трудового народа, против антинародного курса правящего режима». Об этом сообщает пресс-служба партии.
В интернете разместили петицию против врио губернатора Иркутской области Игоря Кобзева16.12.2019
2019-12-16-03-17-41
Иркутская область, 16.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В интернете появилась петиция против временно исполняющего обязанности губернатора Иркутской области Игоря Кобзева. Составители петиции – иркутское отделение движения СИЛА [Совет избирателей Левченко]– требуют назначить на этот пост уроженца региона.
СМИ: Валентина Матвиенко назвала причину увольнения Сергея Левченко с поста губернатора Приангарья15.12.2019
Иркутская область, Москва, 15.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Глава Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что экс-губернатор Иркутской области Сергей Левченко покинул пост, признав свою неспособность справиться с ликвидацией последствий летнего наводнения, сообщает ТАСС.
Игорь Кобзев: миссия выполнима? Эксперты поделились своим мнением относительно нового врио губернатора Иркутской области16.12.2019
2019-12-15-10-21-09
Иркутская область, 16.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Представление нового главы региона Игоря Кобзева состоялось в пятницу, 13-го на сессии Заксобрания Иркутской области. Оперативности прибытия нового врио в Иркутск стоит подивиться: между моментом отставки Сергея Левченко, назначением Кобзева и его появлением в «Сером доме» не прошло и суток.
Игорь Кобзев посетил районы Приангарья, наиболее пострадавшие во время летнего наводнения14.12.2019
2019-12-14-11-02-30
Тулун, 14.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев вместе с региональными министрами 14 декабря побывал с рабочей поездкой в Тулунском и Нижнеудинском районах.
Новый состав правительства Иркутской области будет сформирован до 20 декабря14.12.2019
Иркутская область, 14.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Смена руководителя области не означает полную смену правительства и его отставку. Об этом заявил врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев.
Властям Приангарья представили врио губернатора Игоря Кобзева13.12.2019
2019-12-13-09-41-10
Иркутская область, 13.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 13 декабря членам областного правительства, Законодательного собрания и других структур полпред президента РФ в СФО Сергей Меняйло представил врио главы региона Игоря Кобзева. Он отметил, что одновременно с назначением на должность  Игорю Кобзеву присвоено звание генерал-полковника внутренней службы.
Это было закономерно: эксперты прокомментировали сенсационную отставку Сергея Левченко с поста губернатора Иркутской области13.12.2019
2019-12-13-09-27-51
Иркутская область, 13.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Иркутская область – снова в топе федеральных новостей. На этот раз вся страна обсуждает сенсационную отставку Сергея Левченко с поста губернатора Приангарья. И хотя уход (как сказано в указе президента – с формулировкой «по собственному желанию») предсказывался многими экспертами, решение президента сделать это под Новый год, за десять месяцев до губернаторских выборов, оказалась неожиданным. Каковы причины отставки Сергея Левченко, Телеинформ поинтересовался у экспертов и наблюдателей.
Врио губернатора Иркутской области Игорю Кобзеву присвоено звание генерал-полковника внутренней службы13.12.2019
Москва, 13.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Президент РФ Владимир Путин 12 декабря подписал указ о присвоении Игорю Кобзеву специального звания генерал-полковник внутренней службы. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Иркутские единоросы представили проект на президентский грант13.12.2019
Иркутск, 13.12.19 (ИА «Телеинформ»), - На рабочей встрече 11 декабря сторонники «Единой России» обсудили проект гражданских инициатив. Встреча единоросов прошла на площадке Центра поддержки общественных инициатив. Об этом сообщает пресс-служба партии.
Молодогвардейцы оказали помощь пенсионерам и людям с ОВЗ в Иркутске13.12.2019
Иркутск, 13.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Активисты Иркутского регионального отделения «Молодой Гвардии Единой России» 11 декабря оказали помощь инвалиду третьей группы и пенсионеру. Они расчистили придомовую территорию от снега.
Спикер ЗС Приангарья Сергей Сокол прокомментировал отставку Сергея Левченко13.12.2019
Иркутская область, 13.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Председатель ЗС Иркутской области Сергей Сокол прокомментировал отставку Сергея Левченко. По его словам, у них с экс-губернатором Приангарья были рабочие отношения. Сергей Сокол также выразил надежду, что эти отношения продолжатся.
СМИ: КПРФ сменила тему общероссийской акции, которую планировали провести 14 декабря в поддержку Сергея Левченко13.12.2019
Москва, 13.12.19 (ИА «Телеинформ»), - КПРФ сменила тему заявленной ранее общероссийской акции 14 декабря. Ранее предполагалось, что акцию проведут в поддержку Сергея Левченко. Теперь это – «общероссийская акция протеста за права трудового народа, за смену курса, против информационного террора», сообщается на сайте компартии.
В Приангарье станет возможен созыв чрезвычайного заседания Законодательного собрания13.12.2019
Иркутская область, 13.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области станет возможен созыв чрезвычайного заседания Законодательного собрания. Соответствующие изменения в закон «О Законодательном собрании Иркутской области» одобрены в первом чтении на заседании областного парламента 13 декабря.
Эффективность использования средств, выделенных Приангарью на поддержку пострадавших от наводнения, проверит комиссия МЧС13.12.2019
2019-12-13-03-04-36
Иркутская область, 13.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутскую область 12 декабря прибыла комиссия МЧС России во главе с заместителем главы ведомства Андреем Гуровичем.
В Приангарье единороссы 12 декабря вручили паспорта 34 школьникам13.12.2019
Иркутская область, 13.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области ко Дню Конституции РФ провели торжественную церемонию вручения паспорта гражданина Российской Федерации школьникам, достигшим 14-летнего возраста. Документы и приветственные адреса от секретаря иркутского реготделения партии «Единая Россия» Сергея Сокола вручили 34 школьникам.
На 25-й сессии ЗС Иркутской области рассмотрят более 40 вопросов13.12.2019
Иркутская область, 13.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Утвержден проект повестки 25-й сессии Законодательного собрания Иркутской области, запланированной на 13 декабря. Депутаты рассмотрят более 40 вопросов.
СМИ: нового губернатора Приангарья выберут 13 сентября 2020 года13.12.2019
Иркутская область, 13.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В единый день голосования 13 сентября 2020 года пройдут выборы губернаторов в Иркутской и Еврейской автономной областях в связи с принятыми 12 декабря отставками действующих глав этих субъектов.
Читать все новости раздела «Политика»
Современный Китай: мифы и реальность
Загрузка...
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА № ФС 77 - 75717, выдано 24.05.2019 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)

БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске